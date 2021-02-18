Четверг, 18 Февраля 2021 16:43

АрмИнфо. 18 февраля 2021 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась научная конференция «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее», посвященная Дню дипломатических работников Туркменистана.

Конференция сопровождалась выставкой, приуроченной ко Дню дипломатических работников Туркменистана и посвященной 30-летию Независимости и 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, а также нынешнему 2021 году, проходящему под лозунгом «Туркменистан – Родина мира и доверия».

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты высших учебных заведений, представители общественных организаций страны, а также представители национальных средств массовой информации и аккредитованные в Туркменистане журналисты.

В начале конференции Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов торжественно зачитал поздравительное Обращение Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное участникам научной конференции «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее». В нем глава государства отметил важную роль дипломатической службы в развитии международных отношений и подчеркнул, что внешняя политика Туркменистана, нацелена на поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития, что находит большую поддержку в мировом сообществе.

В ходе мероприятия также выступили ректор Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Джумамурад Гурбангельдыев, ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Эсен Айдогдыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин, временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд. Также прозвучали выступления преподавателей ряда высших учебных заведений Туркменистана.

Выступавшие в ходе конференции отметили важный вклад туркменской дипломатии в укрепление уз дружбы, взаимопонимания и доверия на региональном и мировом уровнях. В этом контексте выделена ключевая роль мудрого руководства Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, чьи международные инициативы всецело направлены на разрешение социальных, экономических, экологических и других вызовов современности.

Были приведены примеры высоких достижений мужественных праотцов туркмен, которые задействовали принципы дипломатии в международных делах.

Затем было принято Обращение к Уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников научной конференции «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее», в котором была выражена благодарность за особое внимание, уделяемое главой государства вопросам дипломатической службы страны.

По окончании конференции состоялась церемония вручения дипломов Министерства иностранных дел Туркменистана молодым дипломатам и студентам выпускного курса Института международных отношений МИД Туркменистана.