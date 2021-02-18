Arminfo.info




 Четверг, 18 Февраля 2021 16:43

Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана

Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана

АрмИнфо. 18 февраля 2021 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась                              научная конференция «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее», посвященная Дню дипломатических работников Туркменистана.

Конференция сопровождалась выставкой, приуроченной ко Дню дипломатических работников Туркменистана и посвященной 30-летию Независимости и 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, а также нынешнему 2021 году, проходящему под лозунгом «Туркменистан – Родина мира и доверия».

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты высших учебных заведений, представители общественных организаций страны, а также представители национальных средств массовой информации и аккредитованные в Туркменистане журналисты.

В начале конференции Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов торжественно зачитал поздравительное Обращение Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное участникам научной конференции «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее». В нем глава государства отметил важную роль дипломатической службы в развитии международных отношений и подчеркнул, что внешняя политика Туркменистана, нацелена на поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития, что находит большую поддержку в мировом сообществе.

В ходе мероприятия также выступили ректор Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Джумамурад Гурбангельдыев, ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Эсен Айдогдыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин, временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд. Также прозвучали выступления преподавателей ряда высших учебных заведений Туркменистана.

Выступавшие в ходе конференции отметили важный вклад туркменской дипломатии в укрепление уз дружбы, взаимопонимания и доверия на региональном и мировом уровнях.  В этом контексте выделена ключевая роль мудрого руководства  Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, чьи международные  инициативы всецело направлены на разрешение социальных, экономических, экологических и других вызовов современности.

Были приведены примеры высоких достижений мужественных праотцов туркмен, которые задействовали принципы дипломатии в международных делах.      

Затем было принято Обращение к Уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников научной конференции «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее», в котором была выражена благодарность за особое внимание, уделяемое главой государства вопросам дипломатической службы страны.

По окончании конференции состоялась церемония вручения дипломов Министерства иностранных дел Туркменистана молодым дипломатам и студентам выпускного курса Института международных отношений МИД Туркменистана.


Лента новостей
Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершенМинистр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистанаСостоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризисПремьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризис
Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепьПолитик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с АзербайджаномВоенный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
Омбудсмен Армении: ВС Азербайджана продолжают терроризировать жителей приграничных сел КапанаОмбудсмен Армении: ВС Азербайджана продолжают терроризировать жителей приграничных сел Капана
Министр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миромМинистр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром
Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособиеКарабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособие
До конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области АрменииДо конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области Армении
В Тегеране обсудили вопросы организации экономической выставки Армения-Иран-2021В Тегеране обсудили вопросы организации экономической выставки Армения-Иран-2021
За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101
Правительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставкуПравительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставку
В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научно­техническом сотрудничествеВ ЕАЭС предложили разработать международный договор о научно­техническом сотрудничестве
Офис Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в ЕреванеОфис Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в Ереване
От коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства АрменииОт коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства Армении
Ассамблея  армян  Европы призывает армянский народ к бдительностиАссамблея  армян  Европы призывает армянский народ к бдительности
Обильный снегопад вызвал коллапс  на дорогах АрменииОбильный снегопад вызвал коллапс  на дорогах Армении
Главы МИД Армении и России обсудили вопросы, связанные с возвращением заложников и военнопленныхГлавы МИД Армении и России обсудили вопросы, связанные с возвращением заложников и военнопленных
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром ПутинымСостоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Визит Министра иностранных дел республики Узбекистан в ТуркменистанВизит Министра иностранных дел республики Узбекистан в Туркменистан
Депутат: Работы по возвращению армянских военнопленных осуществляются в ежедневном режимеДепутат: Работы по возвращению армянских военнопленных осуществляются в ежедневном режиме
Венди Мортон: Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процессВенди Мортон: Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс
Состоялось очередное заседание рабочей группы по восстановлению АрцахаСостоялось очередное заседание рабочей группы по восстановлению Арцаха
Депутат: В Армении необходимо создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны на паритетной основеДепутат: В Армении необходимо создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны на паритетной основе
Дипломат: Армения переживает жесточайший политический кризисДипломат: Армения переживает жесточайший политический кризис
Конституционный суд Армении перенес рассмотрение вопроса о соответствии внесенных армянским парламентом  поправок в КонституциюКонституционный суд Армении перенес рассмотрение вопроса о соответствии внесенных армянским парламентом  поправок в Конституцию
Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 январяЛавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января
Прогноз: Отсутствие у Еревана стремления Прогноз: Отсутствие у Еревана стремления "к большему" завершится тем, что Европа просто махнет на Армению рукой
Премьер-министр Армении: Мы должны по-новому отстроить Армению, Ширакскую область, ГюмриПремьер-министр Армении: Мы должны по-новому отстроить Армению, Ширакскую область, Гюмри
Министр: Любой университет - это история традиций, а ректор, независимо от его личности, должен стать носителем   этих традицийМинистр: Любой университет - это история традиций, а ректор, независимо от его личности, должен стать носителем   этих традиций
Президент Армении планирует созвать заседание Попечительского совета фонда Президент Армении планирует созвать заседание Попечительского совета фонда "Айастан"
Замминистра: Общее количество приграничных общин Армении, включенных в программу социального содействия, составит 77Замминистра: Общее количество приграничных общин Армении, включенных в программу социального содействия, составит 77
«Айпост» снизит действующие тарифы на доставку из Армении во Францию более чем на 35%«Айпост» снизит действующие тарифы на доставку из Армении во Францию более чем на 35%
Вдохновение: к большому бизнесуВдохновение: к большому бизнесу
Сильные ветры привели к разрушениям в ереванском  районе  ЧарбахСильные ветры привели к разрушениям в ереванском  районе  Чарбах
Полиция Армении установила личность осквернившего памятник жертвам Холокоста и Геноцида армян в ЕреванеПолиция Армении установила личность осквернившего памятник жертвам Холокоста и Геноцида армян в Ереване
В Карабахе возбуждено уголовное дело по предполагаемым случаям государственной изменыВ Карабахе возбуждено уголовное дело по предполагаемым случаям государственной измены
В Палату представителей Австралии представлена петиция, с прошением признать Республику АрцахВ Палату представителей Австралии представлена петиция, с прошением признать Республику Арцах
Минздрав: Из общего числа заболевших в Армении коронавирусом выздоровело 95,2% граждан, скончалось 1,8%Минздрав: Из общего числа заболевших в Армении коронавирусом выздоровело 95,2% граждан, скончалось 1,8%
Русский язык станет официальным в Нагорном КарабахеРусский язык станет официальным в Нагорном Карабахе
Азербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших военнослужащихАзербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших военнослужащих
Ара Айвазян рассказал Венди Мортон об агрессии Азербайджана против АрцахаАра Айвазян рассказал Венди Мортон об агрессии Азербайджана против Арцаха
В Армении на автодороге Сараван Зангер и Варденяцском перевале бушует метельВ Армении на автодороге Сараван Зангер и Варденяцском перевале бушует метель
В Армении произошло очередное землетрясениеВ Армении произошло очередное землетрясение
Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с главами МИД Армении и АзербайджанаСопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
Серж Саргсян заявил, что не претендует на высокие должности в странеСерж Саргсян заявил, что не претендует на высокие должности в стране
Серж Саргсян: План по закупке вооружения был пересмотрен перед войнойСерж Саргсян: План по закупке вооружения был пересмотрен перед войной
Третий президент РА:  Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться Третий президент РА:  Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться 
В Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиковВ Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков
Вазген Манукян: Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня я еще не былоВазген Манукян: Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня я еще не было
Премьер-министр Армении отмечает важность предотвращения политической коррупцииПремьер-министр Армении отмечает важность предотвращения политической коррупции
У Армении новый посол в ЯпонииУ Армении новый посол в Японии
Судебное заседание по делу второго президента и других было ненадолго прервано в связи с ухудшением здоровья   одного из обвиняемыхСудебное заседание по делу второго президента и других было ненадолго прервано в связи с ухудшением здоровья   одного из обвиняемых
Состоялась встреча с участием Торгово-промышленных палат Туркменистана и Республики АрменияСостоялась встреча с участием Торгово-промышленных палат Туркменистана и Республики Армения
Прогноз: Новой войны не будет, будут долгие переговорыПрогноз: Новой войны не будет, будут долгие переговоры
Открытия дороги на КПП Открытия дороги на КПП "Верхний Ларс" ожидают 500 водителей большегрузов
МЧС Армении предупреждает : Температура воздуха в Армении понизится на 13-16 градусовМЧС Армении предупреждает : Температура воздуха в Армении понизится на 13-16 градусов
Aрмению посетит делегация Ирана для обсуждения перспектив сотрудничестваAрмению посетит делегация Ирана для обсуждения перспектив сотрудничества
Геворк Петросян  покидает фракцию   Геворк Петросян  покидает фракцию   "Процветающая Армения"
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Отсутствие у Еревана стремления Прогноз: Отсутствие у Еревана стремления "к большему" завершится тем, что Европа просто махнет на Армению рукой
Прогноз: Новой войны не будет, будут долгие переговорыПрогноз: Новой войны не будет, будут долгие переговоры
Востоковед: Армении следует опасаться агрессивно-экспансионистской политики руководства ТурцииВостоковед: Армении следует опасаться агрессивно-экспансионистской политики руководства Турции
Амиран Хевцуриани: Абхазская железная дорога сделает Грузию зависимой от РоссииАмиран Хевцуриани: Абхазская железная дорога сделает Грузию зависимой от России
Александр Искандарян: Ситуация в Нагорном Карабахе, как и раньше, будет висеть в воздухеАлександр Искандарян: Ситуация в Нагорном Карабахе, как и раньше, будет висеть в воздухе
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности