Четверг, 18 Февраля 2021 15:15

АрмИнфо. События Грузии с утра в четверг стали развиваться стремительно.

С утра все ждали штурма полицией офиса бывшей правящей партии Единого Нацдвижения для задержания его лидера Ники Мелия, полицейские даже успели прийти в офис и официально зачитать постановление суда, но неожиданно подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Гахария напрямую связал свою отставку с разногласиями во властной команде по вопросу ареста Мелия. А МВД через несколько минут после объявления об отставку сообщило, что исполнение решения суда о задержании лидера Нацдвижения откладывается.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге подтвердил разногласия в правящей команде, которые привели к отставке премьера. Также он сообщил, что вопрос задержания лидера Единого Нацдвижения Ники Мелия не снят с повестки дня - он призвал его подчиниться требованиям закона, пообещав, что в противном случае власти обеспечат его арест.

Дословно, слова Кобахидзе: "У нас была дискуссия по поводу сроков исполнения решения по задержанию Мелия. У Георгия Гахария была отличающаяся позиция от других членов команды. Но, к сожалению, мы не услышали от него аргументов, которые бы укрепили его позицию. Решающим был вопрос: должно ли государство сохранить свое лицо или нет. Для остальных членов команды: ответ на вопрос был однозначным: государство, где не обеспечивается исполнение закона, тем более в условиях, когда преступники ставят ее перед таким грубым вызовом, не состоится как государство. Более того, несоответствующее исполнение закона будет способствовать радикализации и поляризации в стране. Наша ответственность как власти защитить честь страны".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из Украины сразу же начал комментировать события в Тбилиси, не скрывая своей уверенности, что Единое Нацдвижение получило шанс вернуться к власти. "Сейчас не время останавливаться, мы должны довести дело до конца", — заявил бывший президент.

«Сегодня в Грузии подал в отставку премьер-министр правительства-узурпатора Георгий Гахария, потому не захотел выполнять приказ Иванишвили о кровопролитии и массовом разгоне людей. Это большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа. Сейчас главное не ослабить оппозиционное единство, потому что главным желанием грузинского народа являются внеочередные выборы и возвращение его воли, которую украли во время парламентских выборов, и которые украл Иванишвили. Сейчас как никогда нужна трезвость, так как горячих голов, которые могут совершить что-то ужасное, достаточно . Нужно своевременно достичь соглашения по внеочередным выборам при новой избирательной комиссии в присутствии международных наблюдателей", - написал Саакашвили в фейсбук.

Оппозиция с воодушевлением встретила новость об отставку Гахария с поста премьера и использовала это как повод чтобы вновь поставить вопрос о внеочередных парламентских выборах.

"Главный герой" последних суток, лидер бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" Ника Мелия, разногласия вокруг ареста которого в правящей команде привели к отставке премьера, призвал "Грузинскую мечту" начать переговоры с целью назначения внеочередных парламентских выборов.

"Давайте сядем за стол переговоров при участии посредников и обсудим вопрос о проведении новых выборов... Только и только новые, досрочные выборы выведут страну из кризиса. Это положит конец "политическим репрессиям" и поможет навести порядок во всех сферах" — заявил Мелия на брифинге.

Вслед за премьер-министром Грузии в отставку уходит все правительство.

Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.

Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

По материалам «Спутник-Грузия»