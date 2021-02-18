Четверг, 18 Февраля 2021 14:52

АрмИнфо. Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром. Об этом сообщил министр юстиции РА Рустам Бадасян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что соответствующее решение принято на заседании правительства РА 18 февраля. "Несколько дней назад я пообещал, что мы снимем общий запрет на посещение лиц,лишенных свободы. Согласно сегодняшнему решению правительства, этоуже реальность ? Мы восстанавливаем возможность "коротких" и "длительных" свиданий с лишенными свободы лицами. Отныне лишенные свободы лица снова будут иметь возможность пользоваться правом на контакт с внешним миром, что будет способствовать укреплению и ресоциализации лиц, лишенных свободы. Напомню, что посещения были ограничены из-за опасности возникновения эпидемии. К радости для всех нас, в результате проведенных комплексных мер, у нас низкий уровень инфицирования в пенитенциарных учреждениях - только 39 или 1,98% из числа лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, и все они вылечились.

Сообщу ему, что мы будем проводить мониторинг, чтобы постоянно оценивать последствия инициативы", - написал министр.