Четверг, 18 Февраля 2021 14:32

АрмИнфо. До конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области Армении, прежнее жилье которых оказалось под юрисдикцией Азербайджана.

Как сообщил 18 февраля на заседании правительства РА председатель Комитета градостроения РА Армен Гуларян, всего предстоит построить и

обустроить 13 домов. В середине января были отобраны земельные участки, на которых будут построены эти дома. В свою очередь, специалистами Кадастра недвижимости была проведена их выборка. Проектные работы завершены, начались земельные работы по строительству дороги, в ближайшее время начнется строительство жилья, вместе с которым также будут возводиться хлевы и летние кухни. Программу планируется завершить в течение трех лет. На первом этапе - в течение 2021 года - планируется построить 13 домов и дорогу без асфальтного покрытия, на втором этапе - в течение 2022 года - все инфраструктуры, и на третьем этапе - в течение 2022-2023 годов - строительство объектов производственного значения. По предварительным данным, на реализацию первых двух этапов потребуется 700 млн драмов, из которых на 2021 год комитету градостроения из Резервного фонда правительства будут выделены 470, 2 млн драмов. Из этих средств на экспертизу проектно-сметной документации будет направлено 17 млн драмов, строительство дорог - 120 млн драмов, строительство домов - 325 млн драмов, обеспечение технического контроля - 5,2 млн драмов, и на контроль за авторскими правами - 2,4 млн драмов. В программу будут вовлечены все строительные организации области.

В свою очередь, руководитель межведомственной рабочей группы по Сюникской области, советник премьер-министра Роберт Гукасян отметил,

что наибольшая обеспокоенность жителей села связана с обеспечением безопасности. Этим вопросом занимается генеральный штаб ВС Армении

и пограничные войска СНБ. Совместно с МЧС РА обсуждается вопрос об организации в области систем гражданской обороны, и проблемы участка

автомобильной дороги Горис-Сисиан, которая в зимнее время по причине погодных условий часто закрывается. Жители села Шурнух до завершения строительства для них жилья, получат от государства необходимое содействие. Основная проблема местных жителей связана со скотоводством и животноводством. Ранее эта работа проводилась на более широких площадях. Эта проблема особенно остро стоит в общине Воротан. В этом вопросе активная работа идет совместно с Министерством экономики, и скоро будут представлены возможные решения этой проблемы. Речь, в частности, идет о строительстве теплиц, умных ферм и т.д.