Четверг, 18 Февраля 2021 12:56

АрмИнфо. Вопросы организации экономической выставки Армения-Иран в текущем году обсудили в ходе встречи посол Армении в ИРИ Арташес Туманян и ответственный за внешние связи Тегеранской международной выставки, действующей при Министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана Хамидреза Амоли, а также глава торговой палаты РА-ИРИ Хервик Яриджанян.

Об этом сообщает посольство РА в Иране, напоминая, что договоренность о проведении соответствующей выставки была достигнута в ходе визита министра экономики Армении Ваге Керобяна в Тегеран в январе текущего года. На встрече была достигнута договоренность в течение предстоящих двух недель организовать визит Хамидреза Амоли в Ереван, для ознакомления на месте с условиям организации выставки для иранских товаров.

Амоли также передал послу Армении приглашение главы Тегеранского выставочного центра посетить их площадку для обсуждения вопросов, связанных с организацией выставки армянской продукции.

Ранее, вице-президент по науке и технологиям ИРИ Парвиз Карами сообщил, что делегация из 40 человек, и компании будут отправлены в Армению. «40 иранских компаний, основанных на знаниях, стремятся появиться в Армении для развития рынка иранских продуктов», - сказал он.

По его словам, в этой поездке представлены основанные на знаниях компании в области текстиля, сельского хозяйства и машиностроения, строительства, нефтехимии, косметики, органических продуктов питания и цифровых технологий.

«Личные встречи между иранскими и армянскими компаниями - это возможность расширить рынок иранской продукции, создать в этой стране компании, основанные на знаниях, и создать условия для совместной работы между иранскими и армянскими компаниями», - отметил Карами.