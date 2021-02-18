Четверг, 18 Февраля 2021 11:38

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 3 211 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 223 случаях, при этом выздоровел 101 человек, скончался - 1.

Фактическое лечение на данный момент в медучреждениях получают 4 293 пациента.

В общей сложности, в Республике было проведено 694 357 тестов на коронавирус, из коих число заболевших составило 169 820 человек (24,4%), выздоровевших - 161 577 (95,1%), летальных исходов - 3156 (1,8%).