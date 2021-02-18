Четверг, 18 Февраля 2021 11:33

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. О своем решении Гахария сообщил на специальном брифинге в администрации правительства.

<Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов>, - заявил Георгий Гахария, передают грузинские СМИ.

После этого заявления грузинского премьера, правительство Грузии подало в отставку в полном составе.

Однако, правительство сохранит полномочия до назначения следующего премьер-министра. Согласно законодательству, парламент страны должен в течение 2 недель выразить доверие новому премьер-министру и составу правительства.