Четверг, 18 Февраля 2021 11:26

АрмИнфо. В Евразийском экономическом союзе предложили разработать международный договор о научно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Согласно источнику, инициатива о разработке договора была озвучена участниками второго заседания президиума Научно-технического совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии, которое прошло в штаб-квартире ЕЭК.

Участники заседания обсудили вопросы научного сопровождения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, нновационные проекты, которые могли бы обеспечить модернизацию экономики всего Союза, а также возможности вовлечения в эту работу молодежи и вузов. Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, Комиссия придает огромное значение взаимодействию с научным сообществом. "Мы в Коллегии рассчитываем, что наш совет сможет генерировать передовые идеи и проекты сотрудничества. Перед нами стоит задача содействовать максимальной самодостаточности Союза путем объединения усилий всех государств. Надо задействовать механизмы мотивации бизнес-сообщества на создание совместных компаний, стимулировать экспорт и рациональное сокращение импорта", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Коллегии ЕЭК предложил использовать науку и ее интернациональность, чтобы создавать своего рода "цементирующие центры" евразийской интеграции и популяризировать через науку идею евразийского сотрудничества, делая ЕАЭС привлекательным интеграционным объединением.

"Считаем целесообразным разработать проект международного договора о научно-техническом сотрудничестве в рамках ЕАЭС, который может стать реальным экономическим инструментом. О первых подходах можно было бы поговорить на заседании ВЕЭС в мае текущего года", - отметил Михаил Мясникович.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, заместитель председателя Научно-технического совета Сергей Глазьев рассказал о тех направлениях Стратегии-2025, в реализации которых Комиссии особенно нужна помощь научного сообщества. В частности, это стимулирование совместных научно- исследовательских работ, выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию, выстраивание эффективной системы управления совместными кооперационными проектами.

"В Стратегию-2025 также заложено расширение экономического сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Рассчитываем на вашу активную поддержку в этом направлении", - отметил Сергей Глазьев.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, член президиума НТС Артак Камалян предложил создать образовательную платформу в области академической мобильности.

"Это предоставит возможность студентам из государств Союза обучаться в вузах-лидерах, имеющих наиболее сильную специализацию, а также будет способствовать популяризации самого Союза. В качестве одного из инструментов развития академической мобильности полагаю важным рассмотреть возможность создания соответствующего Евразийского фонда", - подчеркнул Артак Камалян. Министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно- коммуникационным технологиям ЕЭК, член президиума НТС Гегам Варданян отметил важность решения вопроса оборота данных в рамках ЕАЭС.

"Полагаю, что одним из стимулов для интеграционного объединения может стать соглашение об обороте данных, а также применение регулятивных <песочниц>. Снятие излишней нормативной нагрузки с интеграционных процессов в сфере ИКТ является одним из ключей к ускорению цифровизации", - сказал Гегам Варданян.

Участники заседания высказали свои предложения о взаимодействии в сфере науки в странах ЕАЭС. В частности, была единодушно поддержана инициатива разработки международного договора о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС.

"В наших странах уже были попытки наладить научно-техническое сотрудничество, но это не дало результата, потому что не был выработан механизм интеграции научных организаций. Надеемся, что в новых условиях и в новом тесном формате это удастся реализовать", - отметил Президент Национальной академии наук Кыргызстана Мурат Джуматаев.

Заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский, в свою очередь, выразил готовность

разработать концепцию международного договора о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС. Президент Российской академии наук Александр Сергеев остановился на том, как выстраивать систему эффективного управления и финансирования совместных кооперационных проектов в ЕАЭС в области науки и технологий.

Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов поделился своим видением формирования единого научного пространства Союза.