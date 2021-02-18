Четверг, 18 Февраля 2021 11:25

АрмИнфо. Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в Ереване.

<Призываем всех наших товарищей по команде, сторонников и соратников принять активное участие в митинге 20 февраля, а затем и во всех других акциях протеста, организованных оппозицией. Уверены, что сегодня каждый гражданин должен присоединиться к борьбе за будущее Армении и Арцаха. Немедленное устранение предателей - первая предпосылка нашего национального возрождения>, - заявил руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.

Отметим, что 20 февраля оппозиция планирует провести в Ереване общереспубликанский митинг с требование отставки действующего премьер-министра РА и его команды