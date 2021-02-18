Четверг, 18 Февраля 2021 11:20

АрмИнфо. В одной из столичных больниц РА сегодня на рассвете в возрасте 72-х лет от коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян.

Карапетян с января месяца проходил леченее в медцентре Наири, где и скончался.

Серго Карапетян занимал пост министра сельского хозяйства при третьем президенте РА Серже Саргсяна в период с 2010 по 2016 гг.

Карапетян стал единственным из команды третьего президента, кто дал показания против Саргсяна, и на основании которых в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело о хищениях топлива в особо крупных размерах.

Тогда следствие выяснило, что при организации третьего президента РА Сержа Саргсяна, подстрекательстве владельца ООО <Флеш> Барсега Бегларяна, и при содействии бывшего заместителя министра сельского хозяйства РА Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Армении Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года была растрачена сумма субсидий в размере 489.160.310 драмов, выделенная из резервного фонда правительства РА на приобретение 15.391.765 литров дизельного топлива в ходе реализации программы господдержки.

За совершение упомянутых преступных деяний: Серго Карапетяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 УК РА; Сержу Саргсяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА; Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА; Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА.