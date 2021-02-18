Четверг, 18 Февраля 2021 11:19

АрмИнфо. В это трудное время в истории армянского народа необходимо единым фронтом выступить против всех внешних врагов. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи армян Европы.

Согласно заявлению, вопрос о военнопленных, пропавших без вести, и безопасности границ может быть решен наиболее эффективно только при тесном сотрудничестве и единстве всего народа. Вызывает сожаление и осуждение близорукость шагов, которые поощряются и предпринимаются, особенно некоторыми известными кругами в диаспоре.

Например, во время визита министра экономики Армении в Иран епархиальные структуры ААЦ Тегерана и Исфахана отказались встретиться и поддержать его. "Подобное отношение церковных властей и некоторых религиозных лидеров особенно вызывает удивление. Церковь универсальна и должна действовать в духе солидарности, любви и справедливости", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что подобного рода недальновидные шаги льют воду на мельницу врага, и необходимо положить конец подобным разрушительным действиям. Все политические вопросы необходимо решать исключительно в соответствии с законом и воздерживаться от провокационных антиправительственных призывов к захвату власти. "Нам нужно быть очень бдительными, избегать авантюрных решений, поскольку известные группы могут попытаться повторить события 10 ноября, на этот раз с более опасным исходом. Лучший способ решить проблемы и преодолеть кризис и атмосферу недоверия - это выборы, вне зависимости от того, являются ли они внеочередными или очередными. Сейчас не время искать виновных и предателей. Придет время, когда все преступники и предатели будут выявлены и обязательно понесут наказание. Внеочередные выборы не могут быть самоцелью, и призваны решить многие проблемы, стоящие перед страной.

К сожалению, подавляющее большинство оппозиции, особенно представители старого режима и поддерживающие их силы, фактически отказались от проведения внеочередных выборов, зная, что у них нет шансов восстановить власть путем выборов", - отмечается в заявлении.

В нем также содержится призыв к властям устранить свои недостатки, уметь выслушивать конструктивную критику, призвать политические силы в Армении и в диаспоре к сотрудничеству, навести порядок в стране, активизировать систему управления и начать усиленно работать. "Народ будет поддерживать и защищать все шаги, которые предпринимаются и будут предприняты для обеспечения безопасности страны, реформирования судебной системы, укрепления армии, возвращения разграбленного, искоренения коррупции, повышения экономики и науки", - говорится в заявлении.