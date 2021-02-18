Четверг, 18 Февраля 2021 11:15

АрмИнфо.Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров на встрече 17 февраля отметили важность проведения отраслевых консультаций между политическими ведомствами двух стран, поддержки интенсивного диалог на разных уровнях.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники указали высокий уровень союзнических отношений между Арменией и Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, региональной безопасности и интеграционных проектов.

Министры коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности. Состоялся обмен мнениями о выполнении положений трехстороннего заявления от 9 ноября и вытекающего из него от 11 января.

В контексте разрешения насущных гуманитарных вопросов, глава МИД Армении подчеркнул важность репатриации военнопленных и заложников, отметив, что искусственное затягивание вопроса Азербайджаном создает серьезные препятствия для реализации трехсторонних заявлений.

Вместе с тем Айвазян высоко оценил усилия российской стороны по улучшению гуманитарной ситуации в Арцахе.

На повестке переговоров были также вопросы, связанные с возобновлением мирного процесса по Нагорному Карабаху. Обе стороны подчеркнули важность решения ключевых вопросов урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.