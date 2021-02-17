Среда, 17 Февраля 2021 19:52

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает департамент информации и связи с общественностью правительства РА, стороны обсудили реализацию пунктов совместного Заявления от 9 ноября 2020 года. В частности, была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других задержанных лиц. Армянская сторона выразила обеспокоенность тем, что Азербайджан не в полной мере выполняет требования совместного заявления.

Пашинян и Путин обсудили также вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, пути дальнейшего развития союзнических отношений.