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 Среда, 17 Февраля 2021 18:34

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилой дом 13 на улице Дегатан, жилые дома 10, 12 на улице Налбандяна, собственные дома 1-30 на улице Суренянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30, 43, 54, 1а, 1б, 36, 42 в кв. “Нарекаци” в Аване; жилой дом 7 (4/2) на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом микрорайоне Авана Аринджа;

11:00-17:00  жилые дома 26 на улице Бабаяна, 4а на улице Рубинянца, 12 на улице Алиханяна, жилой дом 9 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 18 на улице Киевяна, жилые дома 15, 19, 21, 25/27 на пр. Багратуняца, жилой дом 13 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16 на улице Ехбайрутяна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 на улице Г.Нжде, 51 на улице Манташяна, 5 на улице Араратяна, жилые дома 17 на улице Манандяна, 53 на улице Манташяна, 7, 9 на улице Араратян; 2-ой переулок Арин Берда, улицы Парсегова, Егиазаряна, Левоняна, Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  частично город Эчмиадзин;

 

в Араратской области:

10:00-13:00  частично улицы А.Хачатряна, Арцаха в городе Веди;

10:00-14:00 частично село Айнтап;

10:30-14:30 частично село Азатаван;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-14:00  частично села Хачпар, Гукасаван; село Даракерт;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Арени;

10:00-14:00  жилые дома 1, 4, 5, 6 на улице Шаумяна, улица Автокаяни в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

 

в Лорийской области:

12:00-17:00  кварталы “Кентрон-1”, “2”, “Горцаранаин”, улицы Шаумяна, Торосяна, Вопяна, Чаренца, Арапня, Мурацана в городе Спитак;

 

в Сюникской области:

09:20-11:30  жилые дома 8, 12, 16 на улице Лернагорцнери, жилые дома 1, 2, 3 на улице Чаренца и жилой дом 1 на улице Шаумяна в городе Каджаран;

11:00-17:00 частично село Шаки.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

 


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