Среда, 17 Февраля 2021 17:01

АрмИнфо.16 февраля 2021 года в Ашхабад с рабочим визитом прибыла представительная делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел А.Х.Камиловым.

17 февраля в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также в ходе визита состоялись политические консультации на уровне Министров иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан. Дипломаты подчеркнули высокий уровень межгосударственных отношений по политико-дипломатической линии. Выделена значимость организации визитов на высшем уровне, отмечена эффективность взаимодействия между внешнеполитическими структурами двух стран.

Стороны обсудили ряд ключевых вопросов касательно двусторонней повестки дня, с особым акцентом на региональное сотрудничество, а также партнерство в международных организациях. Рассмотрено взаимодействие в рамках ООН, ОЭС, МФСА и других. Дипломаты подтвердили схожесть позиций в деле поддержания безопасности, стабильности и социально-экономического роста в регионе и за его пределами.

Детально обсуждена экологическая тематика, включая расширение совместных действий в области использования водных ресурсов. Затронуто сотрудничество в области энергетики, транспорта.

Стороны обсудили состояние торгово-экономических связей, подчеркнули значимость Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Подчеркнута приверженность двух стран развитию торговых отношений, использованию транспортно-транзитных возможностей региона для продвижения экономической интеграции.

Дипломаты обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество, включая сферу здравоохранения. Обсуждались возможности организации совместных мероприятий на текущий год, в том числе по сохранению и популяризации историко-культурного наследия двух стран.

Стороны договорились продолжать активный диалог и сотрудничество для дальнейшего развития туркмено-узбекских отношений на благо двух стран и народов.

По итогам консультаций была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2021-2022 гг.