Среда, 17 Февраля 2021 16:44

АрмИнфо. Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс. Подобного мнения придерживается Государственный министр по делам Европейского соседства и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.

"Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс. Мне было приятно услышать мнение женщин- предпринимателей и женщин, занимающихся бизнесом и инновациями из Ванадзорского технологического центра. Великобритания поддержала и расширила возможности этих женщин посредством "Good Governance Fund ",- написала Мортон в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что Венди Мортон в рамках двухдневного визита посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба музея-института Геноцида, Мортон возложила венок к мемориалу, цветы к вечному огню и минутой молчания почтила память Святых мучеников.

Великобритания до сих пор не признала Геноцид армян в Османской империи. Однако Геноцид признан и осужден рядом регионов Соединенного Королевства (Дерби, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия).