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АрмИнфо. Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс. Подобного мнения придерживается Государственный министр по делам Европейского соседства и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.
"Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс. Мне было приятно услышать мнение женщин- предпринимателей и женщин, занимающихся бизнесом и инновациями из Ванадзорского технологического центра. Великобритания поддержала и расширила возможности этих женщин посредством "Good Governance Fund ",- написала Мортон в своем микроблоге в Twitter.
Отметим, что Венди Мортон в рамках двухдневного визита посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".
Как сообщает пресс-служба музея-института Геноцида, Мортон возложила венок к мемориалу, цветы к вечному огню и минутой молчания почтила память Святых мучеников.
Великобритания до сих пор не признала Геноцид армян в Османской империи. Однако Геноцид признан и осужден рядом регионов Соединенного Королевства (Дерби, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия).
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|Третий президент РА: Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться
|В Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков
|Вазген Манукян: Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня я еще не было
|Премьер-министр Армении отмечает важность предотвращения политической коррупции
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|Судебное заседание по делу второго президента и других было ненадолго прервано в связи с ухудшением здоровья одного из обвиняемых
|Состоялась встреча с участием Торгово-промышленных палат Туркменистана и Республики Армения
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|Открытия дороги на КПП "Верхний Ларс" ожидают 500 водителей большегрузов
|МЧС Армении предупреждает : Температура воздуха в Армении понизится на 13-16 градусов
|Aрмению посетит делегация Ирана для обсуждения перспектив сотрудничества
|Геворк Петросян покидает фракцию "Процветающая Армения"
|В Ереване после землетрясения 13-го февраля было зарегистрировано 110 афтершоков
|IDsalary и IDsalary+: Ты сам выбираешь, откуда получать зарплату
|Посол США в Армении и представитель МККК обсудили вопрос возвращения пленных в результате карабахского конфликта
|Япония окажет Армении гуманитарную помощь
|Артак Бегларян: В Карабахе при реализации долгосрочных программ развития особое внимание следует уделять потребностям семьи
|Ардшинбанк разработал программу погашения кредитов и амнистии задолженности с целью смягчения тяжелых поствоенных последствий
|За сутки в Армении заболело коронавирусом 136 человек, выздоровело 243
|Прогноз: Вовлечение Ирана на Южный Кавказ сбалансирует присутствие Турции
|Защитник прав человека Армении направил обращение в Совет ООН по правам человека
|Аудиторская Палата Армении подключится к инициативе комиссии НС, занимающейся изучением эффективности мер по предотвращению COVID-19
|"Просвещенная Армения": Зачем надо было вкладывать огромные деньги в территории, которые все равно отошли бы к Азербайджану?
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|Серж Саргсян: События весны 2018 года в Армении по своей сути были антикарабахским движением
|Ереван опровергает утверждения Алиева о наличии спецположения в трёхстороннем заявлении от 10 ноября о Нахиджеванском коридоре
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