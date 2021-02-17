Среда, 17 Февраля 2021 15:33

АрмИнфо. Под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна 17 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по восстановлению Арцаха.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе состоявшейся 3 февраля встречи вице- премьера с жителями Кашатагского района

Карабаха была достигнута договоренность о приглашении представителей района на заседание рабочей группы.

Вначале заседания Мгер Григорян представил карабахцам новые программы содействия, утвержденные правительством РА, после чего предоставил слово кашатагцам, которые представили проблемы, возникшие у них после депортации.

Участники заседания обсудили варианты решения жилищной проблемы вынужденных переселенцев, а также указали на важность выделения земель сельскохозяйственного назначения для занятий переселенцами сельским хозяйством. Обсуждались также проблемы, возникающие при реализации программ поддержки, и возможные решения. По итогам встречи даны соответствующие поручения ответственным ведомствам.