Среда, 17 Февраля 2021 15:23

АрмИнфо. В Армении необходимо создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Подобной точки зрения придерживается глава партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

По его словам, комиссия должна быть создана вне ныне действующей системы на паритетной основе. Марукян напомнил, что ранее в парламенте уже создана комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года, которую возглавляет представитель правящего блока "Мой шаг" Андраник Кочарян. И если новая комиссия будет сформирована по тому же принципу, ее отчет не будет внушать доверия со стороны народа. Между тем, как считает депутат, тщательному изучению подлежат все аспекты, связанные с переговорным процессом, состоянием и командованием армией во время военных действий. Марукян заметил, что к парламентским комиссиям по изучению событий 1-2 марта 2008 года и апрельской эскалации 2016-го относились с недоверием, потому что ими руководили представители действующей на тот момент власти.