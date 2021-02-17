Среда, 17 Февраля 2021 15:18

АрмИнфо. Конституционный суд Армении перенес на 20 апреля рассмотрение вопроса о соответствии внесенных армянским парламентом поправок в Конституцию положениям Основного закона страны. Об этом 17 февраля журналистам сообщил глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" и одноименной партии Эдмон Марукян.

По его словам, ранее Национальное Собрание РА без проведения референдума внесло поправки в Конституцию страны. Более того, пакет был подписан председателем парламента, а не президентом. В этой связи, у одной пятой депутатского корпуса, обратившегося с запросом в КС, возникли сомнения относительно правомерности этих шагов. Сегодня, как отметил Эдмон Марукян, КС должен был обсудить этот вопрос, но перенес его рассмотрение на 20 апреля. "Мы получили решения Конституционного суда, и после их изучения выступим с соответствующим заявлением", - заявил депутат. Он добавил, что рассмотрение вопроса о полномочиях спикера прекращено, и остался только вопрос о соответствии поправок положениям Конституции. Эдмон Марукян заметил, что уже после первого чтения поправки должны были быть направлены в КС, но этого не было сделано. "И если по данной части Конституционным Судом будет принято решение появиться возможность вернуться к рассмотрению вопроса о реформировании Основного закона страны, в котором имеется много лазеек, чем не преминул воспользоваться суд.

Отметим, что согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, должны были состояться выборы нового главы КС, что впоследствии и произошло. Законодательные поправки получили законную силу после их подписания председателем НС, и не были представлены на подпись президенту, как это полагается.

Напомним, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение проголосовали 88 депутатов, против - 15. Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. В результате, депутаты решили внести изменения в Конституцию самостоятельно.