Среда, 17 Февраля 2021 14:47

АрмИнфо. "Мы должны по-новому отстроить Армению, Ширакскую область, Гюмри", - заявил на совещании в администрации Ширакской области премьеро-министр РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, на совещании обсуждались текущие и предстоящие программы. В мероприятии приняли участие министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян, министр экономики Ваан Керопян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, губернатор Ширакской области Ованес Арутюнян, мэр Гюмри Самвел Баласанян, заместители губернатора и другие официальные лица.

Перед обсуждением премьер-министр указал на важность того, чтобы государство и органы местного самоуправления действовали синхронно для обеспечения процесса послевоенного социально-психологического и экономического восстановления. "В городе Гюмри Ширакской области в 2019 году мы увидели довольно заметный, ощутимый сдвиг. Позже коронавирус и война изменили ситуацию, но теперь мы должны добиться того, чтобы программы, которые у нас были в прошлом, не только выполнялись должным образом, но и могли формулировать новые программы, создавать новые стимулы. Необходимо действительно изменить общую ситуацию, общий настрой, и, в целом, привести Республику Армения, Ширакскую область, Гюмри к ситуации, которая нас всех устроит", - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства напомнил о девизе "Отстроим Армению заново". "Тот лозунг, который мы приняли в докризисный период, сейчас более

чем актуален в прямом и переносном смысле этого слова. Мы должны по-новому отстроить Армению, Ширакский регион, Гюмри. Следует с

радостью отметить, что процесс восстановления Гюмри начался. И это очень хорошая динамика, пример, которому необходимо следовать", - отметил премьер-министр РА.

Затем губернатор Ширака и заместители губернатора, говоря о результатах, зарегистрированных в области в прошлом году, отметили, что в 2020 году из-за войны и коронавируса предусмотренные в регионе программы реализованы на 80-90%, в этом году будут реализованы как незавершенные, так и запланированные на ближайшее время проекты. В прошлом году в области было реализовано программ субсидирования на 3,3 млрд драмов, которые были направлены на развитие и улучшение инфраструктуры. На текущий год общинами области уже поданы заявки на 62 программы субсидий, общая стоимость которых оценивается в 4,4 млрд драмов.

Премьер-министр подчеркнул необходимость эффективной реализации программ субсидирования в Ширакской области, в целом по стране, и подчеркнул необходимость ежедневного мониторинга и контроля для обеспечения качества работы.

"Учитывая особенности прошедшего года, необходимо с новым импульсом реализовывать в республике масштабные капитальные программы. Это обязательно должна быть хорошая, эффективная, основанная на содержании программа. Все сообщества и инвесторов следует поощрять к реализации таких программ, которые будут иметь максимальный экономический результат, в то же время обеспечат качество и эффективность работ", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что для поощрения инвестиционных программ правительство будет готово помогать инвесторам в строительстве инфраструктуры, такой как асфальтирование, газовые и водопроводные сети. "Таким образом, мы должны поощрять капиталовложения, которые принесут экономические результаты, и создание новых рабочих мест", - сказал он.

Коснувшись хода работ в области сельского хозяйства, губернатор Ованнес Арутюнян отметил, что из 78 тысяч гектаров пашни в области в прошлом году было обработано 47 тысяч гектаров. Областная администрация в сотрудничестве с министерствами экономики, территориального управления и инфраструктуры продолжает работу по увеличению количества обрабатываемых земель, поощрению создания современных садов и теплиц.

В свою очередь, мэр Гюмри Самвел Баласанян, говоря о проделанной в городе работе, сказал, что в этом году в город будут завезены около 70 современных автобусов, что значительно улучшит транспортную сеть. В рамках программы субвенции в городе будут установлены фотоэлектрические панели, что позволит сэкономить большое количество электроэнергии на объектах, находящихся под эгидой муниципалитета. Он также сообщил, что после 2019 года в Гюмри 31 улица отремонтирована в рамках программ субсидии, а 37 улиц реконструированы в рамках привлеченных средств от Европейского банка реконструкции и развития. До конца 2022 года в Гюмри планируется отремонтировать около 180 километров дорог, что составляет 70% улиц города.

По словам Самвела Баласаняна, в сотрудничестве с Всемирным банком в этом году будет улучшена и осветительная сеть города. Ведутся работы по обеспечению круглосуточного водоснабжения.