Среда, 17 Февраля 2021 14:43

АрмИнфо. В Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА прошло заседание Совета ректоров, в повестку которого вошел вопрос о рассмотрении принятого на прошлой неделе в Национальном Собрании в первом чтении законопроекта "О высшем образовании и науке".

Как передает пресс-служба Министерства, в заседании приняли участие 13 ректоров государственных университетов Армении, что было достаточно для обеспечения кворума. Заседание провел министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян. Не присутствовавший на заседании ректор Армяно-Российского университета представил письменные предложения по обсуждаемому законопроекту. Все ректоры, принявшие участие в заседании, выразили ряд озабоченностей по поводу законопроекта, представив пакеты предложений для передачи в профильную комиссию НС для обсуждения законопроекта во втором чтении. В частности, ректоры обеспокоены требованием аккредитации институциональной программы на 2022-24 г.г., определенным переходными положениями законопроекта, отмечая, что в этом случае в бюджетах университетов может возникнуть финансовый дефицит, учитывая, что аккредитация предполагает процесс оплаты. Дело в том, что в законопроекте даже поднимается вопрос о прекращении действия лицензии, если вуз не проходит аккредитацию в указанные сроки. Кроме того, некоторые формулировки, предложенные в законопроекте, могут вызвать налоговые проблемы для вузов, подвергая их риску дополнительного налогового бремени.

По мнению многих ректоров, закон, как основной правовой акт, регулирующий сферу, устанавливает большое количество исключений, что противоречит логике единого регулирования сферы, является проблематичным с точки зрения общей закономерности и дискриминирует университеты. Также существуют проблемы с определением профессиональных терминов, с лингвистической и стилистической формулировкой проекта. По мнению совета ректоров, необходимо внести исправления, чтобы уточнить предложенные формулировки во избежание неправильного толкования в будущем.

Поднят вопрос и о модели управления советами, согласно которой 5 из 9 членов совета будут назначены уполномоченным органом, а 4 - университетом, включая студента, преподавателя и представителя бизнес-сообщества, сотрудничающего с университетом.. Согласно проекту, ректор университета избирается управляющим советом на выборочной основе. По решению совета может быть выдвинуто до трех кандидатов в ректоры, одного из которого назначает руководитель полномочного органа. Есть мнения, что такой подход является ограничением университетской автономии и академической свободы. Такая модель ранее использовалась в ЕГУ при выборах деканов факультетов (один из трех кандидатов назначался ректором), но позже было решено перейти на процедуру прямого отбора.

Ваграм Думанян отметил, что поднятые ректорами вопросы и предложения будут согласованы и вынесены на обсуждение парламента. По словам министра, идеальных законов не существует, и этот проект не может претендовать на звание лучшего, но в нынешних условиях потребность в регулировании назрела. "Последние 4 министра образования и науки работали над законопроектом, регулирующим сферу высшего образования. О н имеет многолетнюю историю. Основное содержание проекта следует искать не в избрании или назначении ректора, а в углубленных образовательных программах и кредитной системы. В первую очередь, любой университет - это история традиций, а ректор, независимо от его личности, должен стать носителем этих традиций", - сказал Ваграм Думанян.

Касаясь модели руководящих советов по выборам ректора, министр отметил, что предложенное решение, когда один из трех кандидатов в ректоры назначается руководителем уполномоченного органа, применяется в университетах многих развитых стран. По словам

министра, предпочтение такой модели для Армении на данном этапе связано с нынешней ситуацией.

"Я не понимаю утверждений о том, что правительство пытается вмешиваться в выборы ректора. Такие заявления иногда делаются в таком тоне, как будто мы говорим о соседнем государстве, а не о правительстве Армении. Государство, как учредитель университета, имеет право решающего голоса. Оно может играть значительную роль, независимо от того, кто в настоящее время представляет правительство. Отношения между университетом и государством должны быть партнерскими, а внутренняя атмосфера университета - академической. Нельзя забывать, что в данном случае ректор - это просто наемный работник государственного вуза. Говоря о государственном университете, не следует забывать, что университет является государственным брендом, поэтому государство имеет право устанавливать условия и требования", - сказал Ваграм Думанян. По словам министра, в настоящее время одни университеты имеют статус фонда, другие другой правовой статус, что недопустимо.