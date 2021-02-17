Среда, 17 Февраля 2021 14:04

АрмИнфо. Президент Армении, председатель попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан" Армен Саркисян провел рабочую встречу с исполнительным директором фонда Айкаком Аршамяном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, на встрече были обсуждены реализуемые и предстоящие программы фонда, в том числе проекты по оказанию гуманитарной помощи Арцаху.

Саркисян указал важность эффективного, ответственного, целевого расходования средств, переданных армянам всего мира Всеармянскому фонду "Айастан", строгое соблюдение процедур реализации проектов, прозрачность и подотчетность фонда, а также доверие к организации.

Президент Армении отметил, что в ближайшее время планирует созвать внеочередное заседание Попечительского совета для обсуждения вопросов связанных с управлением и деятельности фонда.