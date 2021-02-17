Среда, 17 Февраля 2021 13:54

АрмИнфо. Общее количество приграничных общин Армении, включенных в программу социального содействия, составит 77. Об этом 17 февраля на пресс-конференции сообщил заместитель министра труда и социальных вопросов РА Давид Хачатрян.

По его словам, до недавнего времени общее количество приграничных с Азербайджаном общин составляло 38, однако после боевых действий это количество увеличилось еще на 39. Замминистра отметил, что на прошлой неделе правительство РА внесло 39 общин в перечень приграничных, что позволяет их жителям воспользоваться программами социального содействия. Речь идет об общинах Гегаркуникской и, в основном, Сюникской областей. В частности государство будет компенсировать 50% расходов жителей приграничных общин за газ при потреблении до 360 куб м. в годовом разрезе, за электроэнергию при потреблении до 1440 кВт в годовом разрезе, и за поливную воду в неограниченном объеме. Кроме того, полностью компенсируются налог на землю и налог на недвижимость. Приобретение учебников для учащихся старших классов также будет полностью оплачиваться государством. На восстановление поврежденного в результате обстрелов со стороны Азербайджана недвижимого имущества предусмотрены компенсационные отчисления. В настоящее время, продолжил замминистра, проводится работа по оценке нанесенного ущерба. При получении инвалидности в результате боевых действий местные жители получат содействие. Размер социального содействия для инвалидов первой группы будет равен 3 млн драмов, второй группы - 2 млн драмов, и третьей группы - 1 млн драмов. При получении инвалидности ребенком размер помощи составит 3 млн драмов, а для семей погибших жителей - 5 млн драмов.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время изучаются и другие формы содействия, в том числе, при потере в результате обстрелов домашнего скота. По данным за 2020 года, жители 38 общин получили содействие в размере 750 млн драмов. С увеличением приграничных общин эта сумма возрастет до 1 млрд драмов.