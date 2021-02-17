Среда, 17 Февраля 2021 13:03

АрмИнфо. Национальный почтовый оператор Армении «Айпост» с сегодняшнего дня снизит действующие тарифы на доставку из Армении во Францию более чем на 35%. Подобное решение было принято в результате переговоров «Айпост» с Национальным почтовым оператором Франции La Poste.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы «Айпост», впредь тариф на доставку посылки весом до 1 кг составит 9 900 драмов, вместо ранее действующих 14 900 драмов (снижение на 34%), за каждый дополнительный полный/неполный килограмм – 2 900 драмов, что ниже ранее действующего тарифа на 52%.

Как отметил генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян, Франция является наиболее востребованным европейским направлением с точки зрения доставки посылок. «Очень радует, что в результате переговоров с La Poste нам удалось снизить тарифы. Полагаю, что это как поспособствует укреплению связи с армянской диаспорой Франции, так и посодействует малому и среднему бизнесу, основным направлением поставок которого является Франция», - добавил он.