Среда, 17 Февраля 2021 13:00

АрмИнфо. История ACBA Банка, который взял на себя финансирование сельского хозяйства в новой независимой Армении, началась со скромных средств – две комнаты, один компьютер, один принтер, несколько стульев и стол, но с большими идеями.

Сегодня роль Банка в развитии сельского хозяйства Армении незаменима.

С начала основания, в Банке работало всего 10-20 человек, сегодня же штат сотрудников превышает 1500 кадров. Вместо одного маленького офиса Банк имеет 62 филиала по всей Армении.