Среда, 17 Февраля 2021 11:35

АрмИнфо.По положению на 11:00 17 февраля в Армении было зарегистрировано 206 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 128 человек, скончалось - 5. Согласно сообщению Министерства здравоохранения за сутки было проведено 3 431 тест на коронавирус.

В общей сложности, в Республике провели 691 146 Covid-тестов, из коих болезнь подтвердилась в 169 597 случаях (24,5%), выздоровело 161 476 человек (95,2%), количество летальных исходов составило 3 155 (1,8%). На данный момент фактическое лечение в медучреждениях получают 4 173 пациента.