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 Среда, 17 Февраля 2021 10:56
Александр Аванесов

Азербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших военнослужащих

Азербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших военнослужащих

АрмИнфо.Азербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших  военнослужащих. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Источник отмечает, что передача тел погибших в результате боевых действий военнослужащих состоялась накануне  на перекрестке общин Красный Базар - Шохер Мартунинского  района Карабаха. Чуть ранее спасатели во главе с директором ГСЧС, полковником Мехаком Арзуманяном доставили тела в Степанакерт. Все останки  неузнаваемы. Предполагается, что военнослужащих ранее  захоронили,  а после эксгумации  в  Варанде (Физули),  Гадруте и Джракане (Джебраил) передали армянской стороне.

В бюро судебно-медицинской экспертизы (морг) Степанакерта прибыл и министр внутренних дел Карабаха Карен Саркисян. Министр заверил, что для поисков без вести пропавших и тел погибших военнослужащих предпринимаются все шаги, и в дальнейшем переговоры продолжатся.  Он также выразил соболезнования родителям погибших военнослужащих, пожелав им сил и терпения.

Напомним, что днем ранее президент Карабаха Араик Арутюнян уже заявил, что армянской стороне переданы останки 106 военнослужащих.

Отметим, что после завершения боевых действий в результате поисковых работ найдены тела 1485 человек


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