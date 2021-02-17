Среда, 17 Февраля 2021 10:56

АрмИнфо.Азербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших военнослужащих. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Источник отмечает, что передача тел погибших в результате боевых действий военнослужащих состоялась накануне на перекрестке общин Красный Базар - Шохер Мартунинского района Карабаха. Чуть ранее спасатели во главе с директором ГСЧС, полковником Мехаком Арзуманяном доставили тела в Степанакерт. Все останки неузнаваемы. Предполагается, что военнослужащих ранее захоронили, а после эксгумации в Варанде (Физули), Гадруте и Джракане (Джебраил) передали армянской стороне.

В бюро судебно-медицинской экспертизы (морг) Степанакерта прибыл и министр внутренних дел Карабаха Карен Саркисян. Министр заверил, что для поисков без вести пропавших и тел погибших военнослужащих предпринимаются все шаги, и в дальнейшем переговоры продолжатся. Он также выразил соболезнования родителям погибших военнослужащих, пожелав им сил и терпения.

Напомним, что днем ранее президент Карабаха Араик Арутюнян уже заявил, что армянской стороне переданы останки 106 военнослужащих.

Отметим, что после завершения боевых действий в результате поисковых работ найдены тела 1485 человек