Среда, 17 Февраля 2021 10:23

АрмИнфо.17 февраля в Армении произошло очередное землетрясение.

Согласно сообщению Службы сейсмической защиты МЧС РА, землетрясение произошло в 07.26 по местному времени в 12 км к юго-востоку от Еревана на глубине 10 км и магнитудой 2.0 (афтершок). В эпицентре сила подземных толчков составила 2-3 балла. Землетрясение (афтершок) с координатами 40.10 северной широты и 44.57 восточной долготы и силой в 2 балла ощущалось в Ереване и Арташате.

Напомним, что 13 февраля в 15.29 по местному времени в 8 км к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Согласно сообщению МЧС РА, очаг залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. В столице Армении сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре мощность землетрясения составила 3-4 балла. В результате землетрясения один человек получил легкие ранения, десятки граждан обратились за медпомощью. Вследствие землетрясения были повреждены ряд столичных зданий и строений, многие граждане до позднего вечера оставались на улице, боясь возвращаться в дома