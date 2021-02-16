Вторник, 16 Февраля 2021 22:10

АрмИнфо. «У нас был план развития Вооруженных сил Армении, и на основе этого документа, предусмотренного на 2018 – 2024 года мы должны были закупить оружия на 1.3 млрд долларов, в том числе и достаточно большое количество ударных и разведывательных БПЛА», заявил в интервью телекомпании «Армньюз» третий президент Армении Серж Саргсян.

Тогда были утверждены два документа. Согласно первому документу, был утвержден план развития вооруженных сил, состоящий из 169 пунктов. На основании этого документа был разработан план приобретение военной техники и вооружений. На эту программу предусматривалось направить $1,3 млрд. Причем, источники ее финансирования также были четко зафиксированы. До 2020 года предусматривалось использовать больше половины указанной суммы. Так, $500 млн запланированы были на приобретение авиации, систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов. До 2024 года планировалось приобрести 2,5 тысяч как ударных, так и разведывательных БПЛА, из которых 1 тысячу в 2018-2020г.г. Закупки планировалось осуществить как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Но, к сожалению, продолжил Серж Саргсян, неизвестно из каких соображений новые власти полностью изменили эту программу.

“Должен признаться, что я не в курсе того, что произошло. Вместо трех партий ТОР получена одна, и то на основании договора, подписанного нами”, - заметил Серж Саргсян. Он констатировал, что закупка вооружений – это тоже искусство. Приобретая его, нельзя решат какие-то политические вопросы, как это произошло с самолетами Су, пиаря ту сделку.

Саргсян отметил, что по непонятным причинам этот план был изменен и страна получила лишь первую партию поставок, договор по поводу которого был заключен еще при нем. Он отметил, что при ограниченных возможностях закупка вооружений должна быть максимально эффективной для боеспособности ВС РА. К сожалению, были закуплены не те вооружения, те же самолеты СУ-30 и без вооружений, использовать которые мы в ходе войны не смогли. Фактически и тут новые власти решили пропиариться так называемым современными самолетами. Хотя надо было понимать, что командиры видов войск всегда «тянут одеяло на себя», соперничая за оружие.

Саргсян отметил, что не может понять, почему не было использовано такое оружие как «Искандер». «Зачем же мы его приобретали, когда могли бы использовать очень эффективно», - отметил он.

“Насколько много приобрели бы вооружений, настолько было бы хорошо, но я опровергаю глупый тезис о том, что якобы до 2018 года армянская армия была не боеспособной, не обладала вооружением, солдат был голодным, не ел клубники и т.д. Но если армия была небоеспособной, то каким образом в ходе апрельской войны 2016 года смогли заставить Азербайджан пойти на перемирие. И почему это Азербайджан до 2016,2017,2019 годов не предпринимал попыток, зная, что якобы наша армия не боеспособная“,-задал вопрос Серж Саргсян, добавив, что все эти утверждения не соответствуют действительности.

Действительности соответствует лишь то, что армянская сторона не имела видов вооружений больше Азербайджана. Это, по словам третьего президента, было фактом и 1992 году, и в 2016 году¸ и в 2020 году, но в первых двух случаях это не помешало армянской армии победить, поскольку проблемой занимались преданные и знающие свое дело люди.

Третий президент назвал очевидной ложью обвинения премьера в его адрес по поводу закупок неработающего старого вооружения на 42 млн. долларов. Он отметил, что если есть его вина, то почему до сих пор его не вызывали по этому поводу, почему еще не предъявлены ему обвинения. «Капитулянт», как постоянно называл Никола Пашияна Серж Саргсян все время ищет повод обвинить его, его близких и семью в коррупции. Но это все не работает.

Он, напротив, привел пример того, как сегодня закупаются бронежилеты по 600 долларов за штуку. «Да, мы не кормили клубникой солдат, но ситуация от изначальной аховой постепенно улучшалась, а армия – это не санаторий. Я не говорю о недобросовестных офицерах, такие были, но нельзя было дискредитировать офицерство, постоянно менять руководство армии, частей и т.д», - сказал Саргсян.

Отвечая на вопрос о грабеже армии за последние 20 лет, в течение которых воровался хлеб солдата, а деньги, которые предназначались на приобретение вооружений, направлялись на строительство апартаментов в центре Еревана, Серж Саргсян отметил, что после апрельской войны 2016 года, власти Армении длительное время были заняты изучением уроков той войны. По его словам, любая реформа в армии, приобретение тех или иных видов вооружений должны быть обусловлены результатами военных действий и применяемым противником вооружением.

Саргсян так же обвинил новые власти в создании комиссии по расследованию апрельской войны 2016 года. Он уверен, что это был первый мощный удар по армянской армии. Что получилось в результате, по словам Саргсяна, показала 44-х дневная война.