Вторник, 16 Февраля 2021 19:10

АрмИнфо.В Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Источник отмечает, что четверо участников группы арестованы, один объявлен в розыск. В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в связи с обнаружением у 28- летнего жителя Еревана большого количества наркотического средства <Метамфетамин> весом около 4,13 грамма, была получена информация о том, что последний приобрел упомянутый наркотик у 36-летнего жителя Еревана, который, по версии следствия, промышлял торговлей наркотиками. При личном досмотре у него было обнаружено большое количество таблетки типа <Лирика> весом 0,59 грамма, наркотического вещества типа <метамфетамин>. Выяснилось, что данный мужчина приобрел наркотик у 44-летнего жителя Агарака, который, в свою очередь, был гражданином Ирана. В ходе предварительного расследования выяснилось, что житель города Агарак причастен к незаконному обороту наркотиков со своим 14-летним сыном. При личном досмотре подростка было обнаружено около 200 граммов <Метамфетамина>, 0,5 грамма <Марихуаны>, а при обыске квартиры - около 50 граммов <Метамфетамина>. Кроме того, была получена фактическая информация о продаже большого количества <метамфетамина> гражданином Ирана недалеко от армяно-иранской границы. В результате принятых мер в указанном месте было обнаружено 465 граммов <Метамфетамина>.

Расследование продолжается. Принимаются необходимые меры для выявления других лиц, вовлеченных в преступную цепочку.