Вторник, 16 Февраля 2021 19:08

АрмИнфо."Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня еще не было", - заявил 16 февраля на площади Свобода в центре армянской столицы Лидер оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

По его словам, обеспокоенность достигла такого предела, что вызывает у некоторой категории граждан безучастность к происходящим процессам. Люди, по его словам, уже не верят, что страну можно снова поставить на ноги. Но есть движение, которое преследует цель возвращения Родины. "Это означает не только смену премьер-министра, это, в первую очередь, означает формирование такой власти, которая поведет народ к созданию страны, в которой мы все все мечтаем жить", - сказал оппозиционер. Он добавил, что люди задают вопрос, насколько будут справедливыми выборы, насколько чиновники будут злоупотреблять служебным положением. "Они хотели увидеть хорошее 2,5 года назад, но опять ничего хорошего не увидели", - сказал оппозиционер. .

Говоря о своих впечатлениях от интервью, данному накануне третьим президентом РА Сержем Саргсяном, Манукян отметил, что некоторые вопросы, касающиеся переговорного процесса, стали для него лично откровением. Оппозиционер отметил, что самым сложным вопросом в карабахском вопросе являлось признание независимости Карабаха. Азербайджан не соглашался с такой перспективой. "Алиева можно понять, если бы он на это пошел, народ бы его уничтожил. И и менно по этйо причине обсуждался вопрос о решении вопроса пяти районов вокруг Карабаха и переноса вопроса других двух районов, как и самого Арцаха на более поздние сроки, И на этом пути решения были. Очень жаль, что этим пути не пошли, уничтожив все и вся",- сказал Вазген Манукян, выразив в то же время уверенность, что решение карабахского конфликта еще впереди.

Отметим, что Вазген Манукян каждый день с 17 по 19 часов на площади Свобода проводит встречи с гражданами, тем самым, готовя митинг, который пройдет 20 февраля.