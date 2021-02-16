Вторник, 16 Февраля 2021 17:49

АрмИнфо.В 2020 году было выполнено больше половины мероприятий, предусмотренные в рамках Антикоррупционной стратегии и программы мероприятий на 2019-2020г.г.

Об этом на заседании Совета по антикоррупционной политике, которое прошло 16 февраля под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна, заявил министр юстиции РА Рустам Бадасян.

По его словам, 13 мероприятий были выполнены с большим объемом, чем это было предусмотрено. Не выполненных мероприятий нет, поскольку были осуществлены частично, и обусловлено это ситуацией, сложившейся эпидемией COVID-19, военными действиями и приоритетами системы государственного управления в данный период.

Никол Пашинян подчеркнул важность адресности антикоррупционных мероприятий и поинтересовался их практической эффективностью. В частности, премьер-министра указал на необходимость последовательной работы по предотвращению политической коррупции.

В этом контексте председатель Совета по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян отметила, что комиссия проводит исследования в отношении лиц, занимающих государственные должности, и одновременно в отношении лиц, занимающихся бизнесом. Результаты исследований по части некоторых чиновников направлены в правоохранительные органы. Арутюнян отметила, что за отчетный период проверено 47 человек, подлежащих назначению на государственные должности, в том числе кандидаты в прокуроры, кандидаты в судьи, кандидаты в судьи Конституционного суда, кандидаты в члены Высшего судебного совета, из них 26 человек получили положительные заключения, 16 - положительные заключения с оговорками, 4 - с отрицательными, в одном случае не было представлено никаких заключений.

Продолжены работы по совершенствованию системы декларирования имущества и доходов должностных лиц. По сравнению с предыдущим годом количество заявителей увеличилось втрое, было проанализировано почти 640 заявлений, 210 из которых - заявления членов ВСС, членов Конституционного суда, судей и членов их семей. По результатам анализа Комиссия возбудила 4 дела о нарушениях правил поведения, требований о несовместимости и других ограничений и представила соответствующее заключение. Объявлен тендер на новую электронную систему, которая послужит цифровым инструментом в борьбе с коррупцией. При поддержке международных экспертов разработана комплексная методология оценки коррупционных рисков в системе государственного управления. В качестве наиболее рискованных для оценки были выбраны следующие области: назначение, продвижение по службе, служебная аттестация, управление государственным бюджетом, государственные закупки.

В рамках вопросов повестки министр юстиции представил шаги, предпринятые Антикоррупционным комитетом по разработке

законодательных пакетов для создания антикоррупционных судов. Эти учреждения будут расследовать коррупционные преступления. Рустам Бадасян отметил, что законодательные пакеты уже приняты Национальным Собранием в первом чтении, ожидается их второе чтение. При этом обсуждаются вопросы размещения этих органов, условий, укомплектования персоналом, обеспечения внутренней морали, окончательного уточнения объема деятельности, эффективной организации совместной работы с другими заинтересованными органами, технического оснащения.

Законодательный пакет антикоррупционных судов предусматривает, что 5 судей специализированных антикоррупционных судов будут рассматривать гражданские дела, возбужденные на основании Закона о конфискации имущества незаконного происхождения. Премьер-министр поинтересовался, ведется ли параллельно работа по конфискации имущества незаконного происхождения. Было отмечено, что в связи с этим 4 дела находятся в завершающей стадии, ВСС начал процесс специализации судей, которые должны рассматривать эти дела. В этом контексте было высказано мнение, что ускорение процесса создания антикоррупционных судов повысит эффективность реформы правосудия. Поднимался также вопрос о вознаграждении судей.

Премьер-министр отметил, что адекватное вознаграждение судей антикоррупционных судов будет способствовать их качественной работе. Никол Пашинян также подчеркнул необходимость обязательного внедрения механизмов проверки морального облика сотрудников антикоррупционных органов.

Законодательный пакет, направленный на всестороннее раскрытие реальных бенефициаров, также был представлен на заседании Совета по противодействию коррупции. Рустам Бадасян отметил, что планируется внедрить эффективный механизм выявления реальных собственников. Он будет распространен на все юридические лица с целью полноценного раскрытия информации о реальных собственниках за счет внедрения электронной системы и создания всеобъемлющей информационной базы. Информация будет общедоступной. Ожидается, что параллельно с полноценным формированием органов антикоррупционной системы эффективность процесса будет повышаться.