Вторник, 16 Февраля 2021 16:31

АрмИнфо.В суде общей юрисдикции Еревана продолжаются слушания по делу второго президента РА Роберта Коачряна и других.

Сегодняшнее заседание было ненадолго прервано в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В суд была вызвана бригада скорой помощи. После возобновления слушаний судья Анна Данибекян поинтересовалась у Хачатурова состоянием его здоровья, на что обвиняемый ответил, что у него кружится голова.

Отметим, что ранее сегодня адвокат Хачатурова подал ходатайство о состоянии здоровья своего подзащитного, отметив, что его следует обсуждать в закрытом режиме