Вторник, 16 Февраля 2021 16:28

АрмИнфо.

16 февраля 2021 года состоялась встреча в формате видеоконференцсвязи, с участием Торгово-промышленных палат Туркменистана и Республики Армения, организованная при содействии Посольства Туркменистана в Республике Армения.

В онлайн диалоге с туркменской стороны приняли участие руководство Торгово-промышленной палаты, представители министерства торговли и внешнеэкономических связей, министерства текстильной промышленности, министерства промышленности и строительного производства, члены Союза промышленников и предприниматели Туркменистана.

С армянской стороны во встрече приняли участие руководители Торгово-промышленной палаты Республик Армения, представитель министерства экономики Республики Армения, члены президиума ТПП Армении, представители частных компаний.

В ходе мероприятия было отмечено, что активизация партнерских отношений между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палаты Республика Армения станет важным шагом в налаживании тесных деловых связей между предпринимателями наших стран.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, определили приоритетные сферы взаимодействия в области текстильной промышленности, строительного производства, сельского хозяйства и представили свои презентации.

По итогам встречи Торгово-промышленные палаты Туркменистана и Республики Армения договорились о совместном взаимодействии по налаживанию деловых связей между предпринимательскими кругами двух стран.