Вторник, 16 Февраля 2021 15:59

АрмИнфо.С 18 по 21 февраля температура воздуха в Армении понизится на 13-16 градусов. С подобным предупреждением выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 17 февраля в горных районах регионов Лори, Тавуша, Арагацотна, Котайка, Ваоц Дзора и Гегаркуника ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель. В регионах Ширак, Арагацонт, Котайк, Гегаркуник и Арарат ожидается усиление ветра с порывами до 25-30 м/с. Днем 16-го, ночью 21-го февраля в отдельных регионах, с 17-20 в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки, с 18-20 в горных районах и предгорьях - в виде снега.

С 16 по 17 февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, 17-го - с порывами до 25-30 м/с.

В Ереване днем 16-го февраля ожидается дождь, 17-го ожидается дождь с грозой, с 18-20 - мокрый снег. 21-го февраля ожидается погода без осадков. 17-го февраля ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

С 18 февраля температура воздуха в Ереване ночью спустится до 0 градусов, днем от +2 до +4, в последующие дни до 21 февраля температура будет колебаться ночью от 0 до -8, днем от +2 до +5