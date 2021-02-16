Вторник, 16 Февраля 2021 15:49

АрмИнфо. Председатель комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, руководитель группы дружбы Армения-Иран Мхитар Айрапетян 16 февраля провел телефонный разговор со своим коллегой Сейедом Махди Фаршаданом, руководителем парламентской группы дружбы Иран- Армения.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, связанные с дальнейшим развитием и расширением двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на высоком уровне многовековой дружбы, взаимного доверия и поддержки, установленных между Арменией и Ираном, а также на отношениях, основанных на прочных исторических и культурных связях. В этой связи стороны подчеркнули необходимость придания нового импульса сотрудничеству и организации взаимных визитов.

Сейед Махди Фаршадан, высоко оценив многоплановое сотрудничество между Арменией и Ираном, продвижение политической повестки дня, заявил, что в ближайшее время планирует посетить Армению с делегацией, чтобы более подробно обсудить перспективы сотрудничества.