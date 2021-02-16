Вторник, 16 Февраля 2021 15:48

АрмИнфо. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян принял решение покинуть фракцию.

В своем заявлении на своей странице в Facebook депутат отметил, что принял это решение с большим трудом. "Отсутствие решимости давать в нужный момент четкие политические оценки очевидным незаконным преследованиям и беззакониям в стране является для меня неприемлемым подходом, а когда я восполнил этот пробел и назвал вещи своими именами, вызвал необъяснимое беспокойство отдельных коллег", - написал Петросян. Он добавил, что в связи с вышеизложенным, больше не считает целесообразным быть членом фракции "Процветающая Армения". В то же время, учитывая, что депутат обязан выполнить оказанное гражданином доверие, он намерен продолжить работу в Национальном Собрании в качестве независимого депутата