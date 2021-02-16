Вторник, 16 Февраля 2021 15:44

АрмИнфо. В Ереване произошло тектоническое землетрясение, что было обусловлено активной сейсмической зоной, где регулярно происходит землетрясения различной силы, в которой мы расположены. Об этом в ходе видео-конференции 16 февраля заявил сейсмолог, и.о. начальника Сейсмической службы защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям РА Сос Маргарян.

<И речи здесь не может быть о геологическом оружии. Так как это наш известный очаг, который находится вблизи зоны гипоцентра землетрясения, произошедшего в 1937 году в Паракаре>, - заметил он.

Главный сейсмолог напомнил, что пост-сейсмическая активность после разрушительного землетрясения в Спитаке длилась в среднем 1 000 дней, в случае недавнего землетрясения, магнитуда толчков которого составила 4.7 баллов, пост- сейсмическая активность может длиться от 10 до 20 дней. В этом ключе он сообщил, что после 13 февраля в Ереване было зарегистрировано 110 афтершоков, 2-3 из коих были ощутимы со стороны граждан. Маргарян добавил, что сейсмическое напряжение постепенно гаснет, пояснив, что сила афтершоков всегда будет ниже магнитуды главного толчка.

Напомним, что 13 февраля в 15.29 по местному времени в 8 км к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Согласно сообщению МЧС РА, очаг залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. В столице Армении сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре мощность землетрясения составила 3-4 балла. В результате землетрясения один человек получил легкие ранения, десятки граждан обратились за медпомощью. Вследствие землетрясения были повреждены ряд столичных зданий и строений, многие граждане до позднего вечера оставались на улице, боясь возвращаться в дома.