Вторник, 16 Февраля 2021 14:39

АрмИнфо.IDBank запускает новые пакеты для получения зарплат․ Начни получать свою зарплату через IDBank и у тебя будет возможность воспользоваться рядом услуг IDBank-а по привилегированным условиям:

Карты Mastercard Standard или Visa Gold по выгодным условиям обслуживания.

Обналичивание с банкоматов IDBank-а без комиссий,

Льготная годовая номинальная процентная ставка,

Скидка в 20% для аренды банковских ячеек и многое другое.

«В случае присоединения к пакету IDsalary+, кроме вышеперечисленных привилегий, клиенты получат еще одно преимущество: итак, в пакет входит также финансовая страховка. Это значит, что клиенту предоставляется единовременная финансовая помощь в случае безработицы, потери работоспособности или в других критических случаях. Условия страховки определяются согласно условиям, установленным страховочной компанией», - отметили в Банке.

С целью присоединения к зарплатным пакетам IDsalary и IDsalary+ необходимо: