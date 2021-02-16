Вторник, 16 Февраля 2021 14:37

АрмИнфо. Посол США в Армении Линн Трейси встретилась с главой делегации МККК в РА Тьерри Рибо.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, цель встречи - обсудить важность безопасного и скорейшего возвращения пленных в

результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Отметим, что МККК в качестве нейтрального посредника между сторонами карабахского конфликта обеспечивает посещение военнопленных и гражданских лиц, находящихся у сторон, проводить мониторинг условий их содержания и содействует их скорейшей репатриации.

На сегодняшний день нет точных данных о количестве пленных и военнопленных у сторон карабахского конфликта. Азербайджан подтвердил факт содержания у себя 62 армянских военнопленных.