Вторник, 16 Февраля 2021 14:36

АрмИнфо. В Арцахе уже запущено несколько крупных жилищных проектов. Кроме того, есть социальные потребности, некоторые из которых уже удовлетворены.

Об этом 16 февраля на встрече, посвященной вызовам послевоенного Арцаха и процессам их решения, с представителями диаспоральных организаций в Ереване заявил руководитель аппарата президента Карабаха Артак Бегларян.

"Потребности в реабилитации включают как физическую, так и психологическую реабилитацию, для реализации которой предстоит проделать большую работу. Особое внимание следует уделять потребностям семьи при реализации долгосрочных программ развития. Последнее возможное направление - это развитие институционального потенциала, где эффективная реализация всеармянского профессионального потенциала должна сыграть значительную роль в обеспечении долгосрочного институционального развития в Арцахе", - сказал глава аппарата президента Арцаха.

Артак Бегларян подчеркнул, что аппарат работает над внедрением эффективных институциональных механизмов для координации гуманитарных программ, и ожидается участие в этой реформе всех опытных организаций.

В свою очередь, министр труда, социальных и жилищных вопросов Карабаха Мане Тандилян представила существующие социальные

потребности, проделанную работу, государственные программы двух армянских республик в этом направлении. Она подчеркнула, что

министерство уже запустило масштабную программу оценки потребностей, результаты которой послужат основой для повышения адресности и эффективности государственных и благотворительных программ.