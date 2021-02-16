Вторник, 16 Февраля 2021 13:12

АрмИнфо.Ардшинбанк разработал программу погашения кредитов и амнистии задолженности с целью смягчения тяжелых поствоенных последствий и содействия заемщикам и созаемщикам, участвовавшим в военных действиях разной степени

Как говорится в официальном сообщении пресс-служба Банка, по положению на конец января Ардшинбанк амнистировал по 120 кредитам 85 млн. драмов.

Согласно источнику, данная программа предусмотрена для заемщиков филиалов Ардшинбанка в Республике Арцах, заемщиков-жителей Арцаха, участвующим в военных действиях, получившим ранения в результате боевых действий, и инвалидность 1-й или 2-й группы, погибшим военнослужащим, пропавшим без вести, и членам семьи (родителям, супругам, детям) погибших, пропавших без вести военнослужащих, или получившим инвалидность 1-й или 2-й группы.

Более детально ознакомиться с программой можно на официальном сайте Ардшинбанка .

Банк представил также краткие ответы на часто задаваемые вопросы. В частности, для заемщиков филиалов, расположенных в Республике Арцах, Ардшинбанк сообщает, что в случае непогашения или не осуществления платежей по беззалоговым кредитам до 6 апреля 2021 года кредит последних не будет классифицирован к категории просроченных, следовательно, не будут начисляться штрафы и пени. В случае ипотечных и залоговых кредитов – до 2 февраля 2021 года.

Накопленные по состоянию на 2 февраля 2021 года невыплаченные обязательства можно будет погашать посредством равномерных ежемесячных платежей максимум в течение 12 месяцев, но не более установленного крайнего срока по кредиту.

В случае беззалоговых кредитов заемщиков и созаемщиков, погибших в результате военных действий, получивших инвалидность 1-ой или 2-ой группы и без вести пропавших, Банк произведет амнистию задолженности до 3 млн. драмов и в отношении кредита с 1 октября 2020 года намерен применить измененную процентную ставку в размере 0,1% годовых. В случае залоговых кредитов – годовая процентная ставка будет снижена на 50%, но составит не ниже 8% в случае драмового кредита, и 5% - в случае займа в долларах и евро.

В случае юридических лиц и других случаях Банк может пойти на уступки в индивидуальном порядке.

В сообщении также отмечено, что изменения по части филиалов на территории Республики Арцах уже внесены Ардшинбанком, а в остальных случаях изменения вносятся на основании заявления и обосновывающих документов.

Отметим, что Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, которое соответствует уровню рейтинга Республики Армения.