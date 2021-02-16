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АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении было выявлено 136 случая коронавирусной инфекции. Было проведено 3 075 тестов на коронавирус. Как сообщает пресс-служба
Минздрава страны, число выздоровевших за сутки граждан составило 243, при этом скончалось 3 человека.
В общей сложности, в Армении было проведено 687 715 тестов на коронавирус, из коих было зарегистрировано 169 391 случаев заражения коронавирусом (24,6%), выздоровело 161 348 человек (95,3%), летальных исходов - 3150 (1,9%).
Согласно источнику, фактическое лечение в медучреждениях на данный момент получают 4101 пациент.
|Серж Саргсян заявил, что не претендует на высокие должности в стране
|Серж Саргсян: План по закупке вооружения был пересмотрен перед войной
|Третий президент РА: Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться
|В Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков
|Вазген Манукян: Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня я еще не было
|Премьер-министр Армении отмечает важность предотвращения политической коррупции
|У Армении новый посол в Японии
|Судебное заседание по делу второго президента и других было ненадолго прервано в связи с ухудшением здоровья одного из обвиняемых
|Состоялась встреча с участием Торгово-промышленных палат Туркменистана и Республики Армения
|Прогноз: Новой войны не будет, будут долгие переговоры
|Открытия дороги на КПП "Верхний Ларс" ожидают 500 водителей большегрузов
|МЧС Армении предупреждает : Температура воздуха в Армении понизится на 13-16 градусов
|Aрмению посетит делегация Ирана для обсуждения перспектив сотрудничества
|Геворк Петросян покидает фракцию "Процветающая Армения"
|В Ереване после землетрясения 13-го февраля было зарегистрировано 110 афтершоков
|IDsalary и IDsalary+: Ты сам выбираешь, откуда получать зарплату
|Посол США в Армении и представитель МККК обсудили вопрос возвращения пленных в результате карабахского конфликта
|Япония окажет Армении гуманитарную помощь
|Артак Бегларян: В Карабахе при реализации долгосрочных программ развития особое внимание следует уделять потребностям семьи
|Ардшинбанк разработал программу погашения кредитов и амнистии задолженности с целью смягчения тяжелых поствоенных последствий
|За сутки в Армении заболело коронавирусом 136 человек, выздоровело 243
|Прогноз: Вовлечение Ирана на Южный Кавказ сбалансирует присутствие Турции
|Защитник прав человека Армении направил обращение в Совет ООН по правам человека
|Аудиторская Палата Армении подключится к инициативе комиссии НС, занимающейся изучением эффективности мер по предотвращению COVID-19
|"Просвещенная Армения": Зачем надо было вкладывать огромные деньги в территории, которые все равно отошли бы к Азербайджану?
|Вараздат Карапетян отказался возглавить торговое представительство Армении в Китае
|Венди Мортон с двухдневным визитом прибудет в Ереван
|Серж Саргсян не исключил предательства властей Армении по вопросу Карабаха
|Серж Саргсян рассказал об истории нагорно-карабахского урегулирования и об ошибках «капитулянтов»
|Серж Саргсян: События весны 2018 года в Армении по своей сути были антикарабахским движением
|Ереван опровергает утверждения Алиева о наличии спецположения в трёхстороннем заявлении от 10 ноября о Нахиджеванском коридоре
|Алиев в Горадизе заложил фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан- Агбенд
|В Минобороны Армении подтвердили факт беспорядочной стрельбы противников в Сюнике
|Близ Еревана произошло очередное землетрясение
|Продолжение сотрудничества двух музыкальных кузниц Туркменистана и Армении
|Москва представила повестку переговоров Лавров-Айвазян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МЧС РА: Слухи о скором и сильном землетрясении в Армении не имеют под собой никаких оснований
|2 машины Fiat 500 от IDBank-а и Idram-а
|Замглавы МИД России и гендиректор СЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|В МЧС Армении изучают ущерб, нанесенный столичным строениям после субботнего землетрясения близ Еревана
|В Сюнике зацвели абрикосы, а МЧС передает снижение температуры на 10-13 градусов
|Депутат: Нынешние отношения Армении с Россией далеки от удовлетворительного состояния
|Россия возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Арменией
|Ани Амиршадян освобождена от должности начальника Службы социального обеспечения Армении
|Президент Армении продолжает лечение от COVID-19 в Ереване
|Ереван и Прага обсуждают возможность возврата активов, незаконно вывезенных из Армении
|Группа адвокатов требует от суда принятия решения о бездействии ССС по сообщению о государственной измене
|Востоковед: Армении следует опасаться агрессивно-экспансионистской политики руководства Турции
|Амиран Хевцуриани: Абхазская железная дорога сделает Грузию зависимой от России
|Защитник прав человека РА опубликовал доказательства обстрелов азербайджанскими военнослужащими сел Сюникской области
|Аналитик: Борясь за власть, "бывшие" пытаются сохранить накопленные богатства
|Минздрав: За сутки в Армении заболели коронавирусом 88 человек
|МЧС: На территории Армении есть закрытые дороги
|Омбудсмен Армении продолжает представлять доказательства политики армянофобии в Азербайджане
|При содействии миротворцев паломники из Нагорного Карабаха вновь смогли посетить монастырь Дадиванк
|Премьер-министр РА: По предварительным данным, разрушений в результате землетрясения нет
|МЧС РА: В Ереване сила подземных толчков составила 5-6 баллов
|Армянская сторона передала Азербайджану останки лиц, пропавших во время первой карабахской войны
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|Востоковед: Армении следует опасаться агрессивно-экспансионистской политики руководства Турции
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