Вторник, 16 Февраля 2021 13:04

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении было выявлено 136 случая коронавирусной инфекции. Было проведено 3 075 тестов на коронавирус. Как сообщает пресс-служба

Минздрава страны, число выздоровевших за сутки граждан составило 243, при этом скончалось 3 человека.

В общей сложности, в Армении было проведено 687 715 тестов на коронавирус, из коих было зарегистрировано 169 391 случаев заражения коронавирусом (24,6%), выздоровело 161 348 человек (95,3%), летальных исходов - 3150 (1,9%).

Согласно источнику, фактическое лечение в медучреждениях на данный момент получают 4101 пациент.