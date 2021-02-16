Вторник, 16 Февраля 2021 13:03

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян направил в Совет ООН по правам человека подробное обращение о том, что власти Азербайджана задерживают возвращение заключенных и грубо нарушают международные требования.

Как передает офис Омбудсмена, отправка обращения в Совет ООН по правам человека осуществлена отдельной процедурой, поскольку только национальные правозащитные учреждения с международным статусом "А"

имеют такую возможность. В отчете особо отмечается, что власти Азербайджана злоупотребляют юридическими процедурами и политизируют вопрос возвращения пленных. Тем самым, они причиняют душевные страдания армянскому обществу, и, в первую очередь, семьям военнопленных, играя с эмоциями и вызывая целенаправленное напряжение.