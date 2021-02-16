Вторник, 16 Февраля 2021 13:02

АрмИнфо. Аудиторская Палата (АП) Армении подключится к инициативе следственной комиссии Национального Собрания РА, занимающейся изучением эффективности принятых правительством и комендатурой мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа, борьбе с этим вирусом и смягчению или устранению последствий эпидемии.

Об этом 16 февраля на заседании комиссии сообщил ее председатель, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Аркадий Хачатрян.

По его словам, получено сообщение от главы АП Левона Йоляна о внесении Палатой изменений в программу ее деятельности в 2021 году. Аудиторская Палата сосредоточит свое внимание на проведении исследований в системе здравоохранения, министерстве экономики, министерстве труда и социальных вопросов и Комитете государственных доходов. Аркадий Хачатрян выразил надежду, что до завершения работы комиссии будут получены и данные Палаты.

Депутат отметил, что в различные государственные структуры направлен в общей сложности 251 вопрос. В частности, запросы направлены премьер-министру, вице-премьерам, 10 министрам, руководителям пяти подведомственным правительству страны органам, и руководителям двух структур, подотчетных главе правительства. В числе наиболее часто встречающихся вопросов связаны с программами по преодолению экономических последствий коронавируса, направлений финансирования и порядка организации закупок. Кроме того, в центре внимания комиссии будет находиться и вопрос о контроле за ограничениями в правах человека и свободах, в средствах массовой информации, организации митингов и шествий. Аркадий Хачатрян сообщил также об ожидаемом получении ответом от Статкомитета, на основании которых можно будет сделать определенные выводы. Запросы также направлены в Государственную контрольную службу, офис Защитника прав человека, в генеральную прокуратуру и в Центральный Банк. В процессе получения ответов комиссией будет проводиться анализ складывающейся ситуации, после чего будет подготовлен окончательный отчет, который будет представлен на пленарном заседании парламента.