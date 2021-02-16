Вторник, 16 Февраля 2021 13:01

АрмИнфо. В развитие территорий в Карабахе вкладывались миллионы долларов. Об этом говорится в заявлении партии "Просвещенная Армения" в ответ на интервью, данное накануне третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

"Вчера в заявлениях третьего президента РА "красной нитью" проходила мысль о том, что на протяжении всех этапов переговорного процесса по карабахскому урегулированию предполагалась передача Азербайджану 7 районов (5 + 2). Если это так, то почему тратились миллионы долларов на обустройство близлежащих к Ковсакану ( Зангилану) сел, селах Санасара (Кубатлу), строительство на реке Аракс (Араксаван) нового города, огромные средства были затрачены на Мехакаван (Джабраил) и т.д.? Получается, что налоги наших граждан, деньги, поступающие от диаспоры, были потрачены на территорию, которая должна была быть передана Азербайджану. Другими словами, мы были настолько богаты, что построили для них города и села. Кроме того, для ведения бизнеса в районах Кашатаг (Лачин) и Карвачар (Кельбаджар), в основном ГЭС, предоставлены кредитные портфели в несколько сотен миллионов долларов. Был ли смысл брать огромные кредиты в банках с госгарантиями, если территории, на которых велся бизнес, надо было передавать Азербайджану? На что были потрачены все эти средства, если при этом велись переговоры о передаче регионов 5 + 2?", - говорится в заявлении партии "Просвещенная Армения".