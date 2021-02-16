Вторник, 16 Февраля 2021 11:18

АрмИнфо.Государственный министр по делам Европейского соседства и Америки МИД Великобритании Венди Мортон сегодня, 16 февраля впервые посетит Армению.

Как сообщает пресс-служба посольства Великобритании в РА, в рамках визита она побывает в Ереване и Ванадзоре.

В ходе двухдневного визита Мортон вместе с замглавы МИД Армении Аветом Адонцем примет участие в открытии нового офиса британского посольства в Ереване, нацеленном на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Она также приветствует новое партнерство между Великобританией, ЮНИСЕФ и Программой развития ООН, которое будет поддерживать экономическую и социальную устойчивость сообществ в Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Сюникской областях РА, которые особенно пострадали от COVID-19 и недавнего конфликта. Также отмечается, что Великобритания надеется на развитие этого партнерства, чтобы определить пути повышения стабильности в этих отдаленных регионах в долгосрочной перспективе.

В преддверии визита Мортон заявила, что Великобритания привержена прочной дружбе с Арменией. <Я с нетерпением жду встречи с министром

иностранных дел Айвазяном и президентом Саркисяном, чтобы обсудить многочисленные возможности для наших стран работать вместе для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и Covid-19.

Великобритания готова помочь Армении в преодолении последствий коронавируса и в восстановлении экологии после конфликта . Мы приветствуем амбициозные обязательства Армении по сокращению выбросов

парниковых газов и надеемся помочь Армении реализовать свой лидирующий потенциал в борьбе с изменением климата в преддверии COP26 >, - отметила британский дипломат.

В сообщении посольства также отмечается, что Великобритания с удовольствием поддержала впечатляющий прогресс Армении в области демократических и экономических реформ и борьбы с коррупцией в последние годы.

Во время визита Мортон обсудит пути взаимодействия двух стран для достижения дальнейшего прогресса, включая содействие развитию малого

бизнеса и поддержку Национального собрания Армении как более современного и прозрачного образования.

Запланированы встречи Мортон с министром иностранных дел РА Ара Айвазяном, чтобы подтвердить поддержку Соединенным Королевством

работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по установлению подлинного мира в Нагорном Карабахе.

<У Армении есть возможность установить прочный мир в Кавказском регионе, в том числе путем расширения участия женщин в мирных инициативах. Расширение участия женщин в политике в деловом мире жизненно важно для развития и процветания Армении. Министр посетит Ванадзорский технологический центр, чтобы встретиться с женщинами-предпринимателями, занимающимися бизнесом и инновациями, которые поддерживаются Соединенным Королевством через Фонд надлежащего управления>, - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что неделей ранее Мортон побывала в Азербайджане, где приняла участие в совместных межмидовских консультациях.