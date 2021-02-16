Вторник, 16 Февраля 2021 00:34

АрмИнфо. Действующий премьер-министр Армении в течение трёх лет пребывания у власти, то есть являясь главным переговорщиком, так и не понял сути переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Такое мнение в интервью телеканалу «Армньюз» выразил третий президент Армении Серж Саргсян реагируя на утверждение властей, что прежние власти вели переговоры о передаче Азербайджану 7 районов в обмен на… ни на что.

По словам третьего президента, ярким свидетельством этому являются утверждения действующего премьера, которого в ходе интервью называл исключительно «капитулянтом», сделанные сразу после подписания капитуляции и попытке переложить вину за провал в переговорном процессе на прежнее руководство Армении.

«Но, этот пузырь тут же лопнул, поскольку его ту же опроверг российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. Мне могли бы не поверить, но есть какие-либо основания не верить посреднику? Если бы сказанное Поповым хотя бы на 1 мм не соответствовало реальности, то тут же отреагировали бы два других посредника, попытавшись его исправить», - сказал Саргсян, добавив, что карабахский конфликт – это вопрос, в котором позиции трех посредников совпадали.

Вместе с тем Саргсян подчеркнул, что власти Армении никогда не вели переговоров о том, что сдавать. «Мы всегда вели переговоры о том, что мы приобретем. А для этих людей переговоры превратились в задачу «сдать или не сдать». Это абсурд, может быть в какой-то мере характеризующий этих людей. Нашей красной чертой было то, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, и мы эту линию чётко вели до апреля 2018 года», - подчеркнул он.

Третий президент также назвал беспочвенными и абсурдными утверждения о том, что ноябрьское соглашение – эта цена остановленной апрельской войны 2016 года.

Саргсян напомнил, что апрельские бои 2016 года были остановлены при посредничестве РФ и при обращении Азербайджана, поскольку во время боевых действий он получил серьезный контрудар и вынужден был сесть за стол переговоров. По словам третьего президента, тогда от армянской стороны требовалось подписать новое соглашение о прекращении огня, однако Армения отказалась. Он также заверил, что если бы были какие-то устные договоренности, то третья сторона в лице России когда-то да объявила о них, в том числе и для поддержания своего имиджа.

При этом он задался риторическим вопросом, как же так поучилось, что были какие-то договоренности, а на переговорном столе по-прежнему лежало пакетное решение конфликта.

На уточнение, почему же прежние власти на протяжении двух лет так и не добились выполнения Венских и Санкт-Петербургских соглашений о внедрении механизмов доверия, Саргсян задался вопросом, «а кто сказал, что это возможно было сделать в такие короткие сроки, особенно принимая во внимание тот факт, что внедрением этих механизмов линия соприкосновения получала международный статус и нарушения режима прекращения огня имели бы более тяжелые последствия для Баку, о чем в Азербайджане прекрасно понимали».

«Когда нынешние безумные власти отказались от наших достижений в переговорном процессе и стали у Алиева получать информацию об истории переговорного процесса, я уже тогда понимал, что мы идем к поражению, что мы идем к войне», - констатировал третий президент Армении, добавив, что он с пониманием относился к тому, что действующие власти пытались выиграть время и понять суть переговоров.

По его мнению, пришедшие к власти лица могли бы поступить следующим образом – «сказать, мол уважаемые сопредседатели, да, бывшие власти были ворами, бандитами, грабителями и т.д., но, тем не менее, в 2016 году была война, по результатам которой вы сами такое заявление сделали». «Пожалуйста, давайте реализуем это заявление, а затем перейдем к предметным переговорам. Вместо этого, что они сделали? Они поставили перед сопредседателями и Азербайджаном непонятное условие, что Арцах должен участвовать в переговорном процессе. Я думаю, они таким образом надеялись выиграть время», - сказал он.

По убеждению Саргсяна, было ошибкой ставить условие в ходе переговоров о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров. «Это могло быть просьбой, желанием, но никак не условием. «Вы представляете, что означало поставить Арменией условие перед странами-сопредседателями Россией, Францией и США. Это означало не только провал переговоров, это означало неуважительное отношение к тем странам, которые приложили большие усилия для поиска решения проблемы. Президенты стран-сопредседателей пять раз заявляли о переговорном процессе, принципах, на основе которых этот вопрос должен решаться. И появляется тот, кто все это игнорирует и говорит: «Нет, я должен начать переговоры с моей точки», - заметил Саргсян.

На уточнение, почему же они обвиняют действующие власти в сдаче земель, если и прежние власти вели переговоры вокруг передачи территорий Азербайджану, Саргсян подчеркнул, что не разделяет утверждения о передаче властями РА территорий. «Действующие власти привели Армению к капитуляции, разгромили армянскую армию. Вы не видите разницу? Я никогда не выступал с позиции «ни пяди врагу». Ни в 90-ых, ни в 2000-ых. Я всегда говорил, что вижу разрешение проблемы во взаимных уступках», - сказал Саргсян.

Коснувшись сути Казанского документа, третий президент Армении отметил, что этот документ предполагал статус Нагорного Карабаха вне Азербайджана. «Мы бы получили международно гарантированное обещание, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен при свободном волеизъявлении населения Арцаха, с обязательной правовой основой и неограниченной повесткой. Это позволяло нам спокойно пойти на разрешение конфликта на основе взаимных уступок. Кроме того, мы получали промежуточный статус Нагорного Карабаха, который как президент Азербайджана, так и посредники положительно квалифицировали», - отметил он.

По словам Саргсяна, с промежуточным статусом Нагорный Карабах получал 7 гарантий безопасности: во-первых, безопасность Арцаха обеспечивали силы самообороны Нагорного Карабаха; второе - Армения официально являлась гарантом безопасности Арцаха; электоральные процессы в исполнительной и законодательной власти Арцаха признаются международным сообществом; в Арцахе судебно-правовая система признается международным сообществом; далее шли вопросы о миротворцах и другие. Арцах также получал возможность присоединяться к международным структурам, где статус признанности не обязателен.

«Кроме того, до признания Арцаха, Лачин и Карвачар оставались за армянской стороной, речи не шло о коридорах», - заметил Саргсян, добавив, что были четко указы и те лица, кто имел права участвовать в референдуме.

Он еще раз напомнил, что именно азербайджанская сторона отказалась подписать документ.