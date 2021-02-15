Понедельник, 15 Февраля 2021 22:56

АрмИнфо.То, что произошло весной 2018 года в Армении, по своей сути, было антикарабахским движением. Об этом в интервью телеканалу Армнюз заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, процессы весны 2018 года в Армении и ситуация в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года имеет прямую взаимосвязь. «Это было не только антикарабахским движением, но направленным против карабахцев», - считает Саргсян.

Говоря о событиях весны 2018 года Армении, третий президент РА констатировал, что в стране сложилась такая ситуация, при которой он предпочел передать власть без потрясений.

При этом Саргсян подчеркнул, что будучи тогда премьер-министром РА он передал власть не Николу Пашиняну, а вице-премьеру Карену Карапетяну. «Сложилась такая ситуация, что я исходя из геополитических реалий и придерживаясь убеждения, что если поменяется главный переговорщик по Карабаху, то произошли бы процессы, которые стали бы судьбоносными для нашей страны. Именно по этой причин я согласился переизбраться премьером», - сказал третий президент Армении, добавив, что никто не предполагал, что это движение получит такой масштаб и такой ход. По его словам, не было никаких предпосылок, что движение поучит такую силу.

Коснувшись спекуляций о том, что Никол Пашинян является его проектом, Саргсян заявил, что в своей жизни лишь трижды каким-либо образом соприкасался с «будущим капитулянтом».

«Будущий капитулянт впервые оказался в поле моего зрения в конце 1993 года, кода я несколько месяцев находился на посту министра обороны, и после многочисленных наших успехов у нас возникли некоторые проблемы на фронте. И эти проблемы различными манипуляциями, не соответствующими действительности фактами материалами, спекуляциям пытался причинить боль мне и моим боевым друзьям», - сказал Саргсян, добавив, что вторая встреча произошла в конце 1990-ыхв суде, а в третий раз в отеле Марриотт в апреле 2018 года.

« Я с этим человеком встречался трижды. Других контактов даже при посредниках не был. Никогда и не было желания встречаться с ним лицом к лицу», - добавил третий президент РА

При этом Саргсян назвал абсурдом утверждения, что Пашинян является его проектом. «Капитулянт не мой проект. Такого проекта я даже врагу не пожелал бы. И вы думаете, что я размалевал бы для себя такую нелепость? Капитулянт не мой проект. Это проект тех сил, с которыми у меня никогда не могло быть ничего общего. Были только существенные противоречия, которые касались будущего развития Армении и Арцаха ", - сказал он, добавив, что капитулянта выбрал армянский народ, обманутый и при сопровождении этих сил, и все те, кто распространяет этот тезис, пусть не пытаются переложить свою вину на него.

При этом, экс-глава Армении подчеркнул, что его поставили перед цугцвангом – либо применить силу в отношении народа, а на улице были дети и женщины, было ясно, что без жертв обойтись не удалось бы и это бы ослабило Армению как в переговорном процессе, так и по всем остальным вопросам, или же передать власть без потрясений.

На уточнение, что он подразумевал под своим выражением «Никол был прав я ошибался», Саргсян отметил, что трижды редактировал свое обращение к народу и когда посчитал его окончательно готовым, то вызвал к себе Карена Карапетяна и уточнил у него, готов ли он взять на себя ответственность по управлению страной, на что получил от последнего утвердительный ответ.

Третий президент Армении подчеркнул, что была достигнута договоренность об его отставке, а не передачи власти этим силам.