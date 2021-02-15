Понедельник, 15 Февраля 2021 20:50

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отреагировала на утверждение президента Азербайджана о наличии специального положения о Нахиджеванском коридоре в трёхстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Нагдалян отвечая на соответствующий вопрос напомнила, что в заявлении от 9 ноября указывается необходимость разблокировки всех коммуникаций. "В 9 пункте трёхстороннего заявления от 9 ноября говорится о разблокировке всех экономических и транспортных связей региона. И Армения выступает именно с этой позиции в вопросах установления региональной стабильности и перспективах сотрудничества. Вышеуказанный пункт не содержит положения о создании какого-либо коридора. Любая дорога или коммуникация через территорию Армении есть и будет исключительно в свете суверенитета и правомочности РА" , - заключила Нагдалян.

Отметим, что президент АР Ильхам Алиев в своем выступлении в селе Гюлябирд Лачинского района в ходе закладки в Горадизе фундамента железной дороги сказал, что в заявлении от 10 ноября есть специальное положение о создании Нахиджеванского коридора. "Этим работам уже дан старт. Уверен, что данный проект, осуществляемый по нашей инициативе, будет реализован. После длительного перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть - Нахиджеванская Автономная Республика будут связаны друг с другом железнодорожным сообщением, и, таким образом, осуществятся наши и стратегические, и экономические, и политические цели>, - сказал Алиев. При этом он добавил, что эта железнодорожная инфраструктура протянется до Турции, и таким образом будет создана вторая железнодорожная сеть, соединяющая Азербайджан и Турцию.

По его словам, будет проложена вторая железная дорога, которой одновременно смогут воспользоваться все страны региона. <Они с большим интересом относятся к строительству и этой дороги. Можно сказать, что страны, расположенные в нашем регионе, положительно оценили данный проект>, - констатировал он, при этом добавив, что транспортные проекты играют особую роль в долгосрочном развитии региона, обеспечении стабильности и сведении к нулю военных рисков, все участвующие в них страны получат только пользу и выгоду.

<Азербайджан соединяется с Нахиджеваном, Турцией. Одновременно может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Кроме того, появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахиджевана. Будет железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией. Будет создано железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть, все страны региона получат от этого только пользу>, - подытожил он.